Удушение, удары током и имитация казни. В ООН рассказали о пытках мирных украинцев военными РФ

Из 38 освобожденных гражданских лиц (34 мужчин, четверо женщин), с которыми общались эксперты ООН, 33 человека сообщили о применении к ним различных форм пыток или жестокого обращения, чтобы заставить признаться в сотрудничестве с ВСУ и заставить сотрудничать с ВС Российской Федерации.
"Методы пыток или жестокого обращения включали удары кулаками, ногами, дубинками, прикладами автоматов, удушения, удары электрическим током, выстрелы резиновыми пулями, порезы ножами, угрозы сексуальным насилием, держание в одном положении в течение длительного времени, подвергая холоду или закрытие в "печи", лишение воды или пищи, имитацию казни, длительное применение наручников, надевание мешка на голову и угрозы привести задержанных на линию фронта и бросить их там", – говорится в сообщении.
В некоторых случаях пытки продолжались несколько часов и приводили к тяжелым травмам.
Женщины, с которыми общались представители ООН, не сообщали о каких-либо специфических формах пыток или жестокого обращения, но упоминали о плохих условиях содержания: переполненных камерах и нехватке питания и воды.
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