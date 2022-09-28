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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удушение, удары током и имитация казни. В ООН рассказали о пытках мирных украинцев военными РФ

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Из 38 освобожденных из плена РФ украинцев 33 рассказали о применении к ним различных форм пыток
Из 38 освобожденных из плена РФ украинцев 33 рассказали о применении к ним различных форм пыток
Фото: depositphotos.com

ООН зафиксировала распространенную практику пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами, задержанными вооруженными силами России во время войны в Украине. Об этом говорится в отчете ООН.

Из 38 освобожденных гражданских лиц (34 мужчин, четверо женщин), с которыми общались эксперты ООН, 33 человека сообщили о применении к ним различных форм пыток или жестокого обращения, чтобы заставить признаться в сотрудничестве с ВСУ и заставить сотрудничать с ВС Российской Федерации.

"Методы пыток или жестокого обращения включали удары кулаками, ногами, дубинками, прикладами автоматов, удушения, удары электрическим током, выстрелы резиновыми пулями, порезы ножами, угрозы сексуальным насилием, держание в одном положении в течение длительного времени, подвергая холоду или закрытие в "печи", лишение воды или пищи, имитацию казни, длительное применение наручников, надевание мешка на голову и угрозы привести задержанных на линию фронта и бросить их там", – говорится в сообщении.

В некоторых случаях пытки продолжались несколько часов и приводили к тяжелым травмам.

Женщины, с которыми общались представители ООН, не сообщали о каких-либо специфических формах пыток или жестокого обращения, но упоминали о плохих условиях содержания: переполненных камерах и нехватке питания и воды.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

После деоккупации Киевской области в населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.

После деоккупации Изюма Харьковской области в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. По данным полиции, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, ООН, война, военные, оккупация, пытки, плен, война России против Украины
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