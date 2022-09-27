В ООН рассказали, сколько сексуальных преступлений зафиксировали за время полномасштабной войны в Украине

Согласно этим данным, задокументировано:
В ООН говорят, что 30 таких случаев были совершены вооруженными силами Российской Федерации, два – Вооруженными силами или правоохранительными органами Украины, 11 – гражданскими лицами или членами подразделений территориальной обороны Украины.
Большинство зафиксированных случаев сексуального насилия в отношении женщин произошло, когда вооруженные силы Российской Федерации базировались в жилых районах, недалеко от своих военных позиций. В этих случаях женщины подвергались изнасилованиям, в частности групповым, со стороны военнослужащих РФ.
В одном из задокументированных случаев насилия, случившемся в марте в Киевской области, двое российских солдат пришли в дом, где жила пара и их четырехлетняя дочь. Под дулом оружия они отвели женщину в другую комнату, приказали ей встать на колени и совершили групповое изнасилование. Ее мужа заставили смотреть на это. Затем они ударили его кастрюлей и заставили совершить с ней половой акт, пока они наблюдали за происходящим.
Женщина слышала плач дочери в другой комнате, но не видела, что с ней произошло. Позже дочь рассказала матери, что мужчина "дал ей свою писю", что означает, что она также подверглась акту сексуального насилия. Уходя, солдаты сказали, что "пойдут к другим". Эксперты мониторинговой миссии получили еще два сообщения о сексуальном насилии в той же местности в тот же период времени, но пока не смогли их подтвердить.
Большинство случаев сексуального насилия по отношению к мужчинам происходили во время их содержания в местах несвободы вооруженными силами Российской Федерации. Избиения в зоне гениталий, удары по гениталиям электрическим током, принуждение к обнажению, необоснованные обыски полостей и других участков тела, угрозы изнасилования задержанных и их близких использовались как метод пыток и жестокого обращения для запугивания, наказания или принуждения к признанию.
В ООН подчеркивают, что пока не могут прийти к окончательным выводам о масштабах сексуального насилия, совершаемого во время вторжения РФ в Украину. Шаткая ситуация с безопасностью в некоторых частях Украины, стигма и травмы, связанные с сексуальным насилием, а также нехватка доступа жертв к услугам – все эти факторы приводят к низкому количеству сообщений о таких случаях.
О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.
Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
По данным Офиса генпрокурора, в период с 24 февраля по 31 июля против военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации было открыто 43 уголовных производства, связанных с сексуальным насилием. Пятерым российским военнослужащим было сообщено о подозрении.