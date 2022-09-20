В Раде создали ВСК для расследования фактов изнасилований, совершенных солдатами РФ

Постановление было поддержано 295 депутатами.

Проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования фактов сексуального насилия, совершенного вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, был зарегистрирован 8 августа 2022 года.

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

По состоянию на 4 июля в Украине было открыто более 20 уголовных производств по фактам сексуальных преступлений, совершенных российскими военными.