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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Раде создали ВСК для расследования фактов изнасилований, совершенных солдатами РФ

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В Раде будут расследовать факты сексуального насилия, совершенного оккупантами
В Раде будут расследовать факты сексуального насилия, совершенного оккупантами
Фото: EPA

Верховная Рада создала временную специальную комиссию по вопросам расследования фактов сексуального насилия, совершенного в результате вооруженной агрессии России. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Постановление было поддержано 295 депутатами.

Проект постановления о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования фактов сексуального насилия, совершенного вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, был зарегистрирован 8 августа 2022 года.

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

По состоянию на 4 июля в Украине было открыто более 20 уголовных производств по фактам сексуальных преступлений, совершенных российскими военными.

Теги: Алексей Гончаренко, изнасилование, российская агрессия, война России против Украины, временная следственная комиссия, сексуальное насилие
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