Команда спецпредставительницы генсека ООН будет помогать расследовать сексуальные преступления россиян в Украине – генпрокурор

Он сообщил, что совместно со специальной представительницей было проведено мероприятие во время сессии Генассамблеи ООН.
"Мы там представили совместно наработанную стратегию расследования таких преступлений. Вы знаете, что это очень чувствительная и сложная категория дел. Мы уже получили поддержку, лучшие специалисты будут приобщены к этой работе именно в Киеве. Речь идет об открытии офиса этого спецпредставителя генсека ООН, будут приобщены лучшие специалисты по расследованию такой категории дел", – рассказал Костин.
Он также рассказал, что создал в составе Офиса генпрокурора управление, которое будет заниматься этой категорией дел.
Костин сообщил, что сейчас открыты несколько десятков уголовных производств. Генпрокурор добавил, что прокуроры за границей по договоренности с Украиной могут собирать показания от жертв, которые выехали из Украины.
О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
По состоянию на 4 июля в Украине было открыто более 20 уголовных производств по фактам сексуальных преступлений, совершенных российскими военными.