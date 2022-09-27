ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Команда спецпредставительницы генсека ООН будет помогать расследовать сексуальные преступления россиян в Украине – генпрокурор

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костин сообщил, что сейчас открыты несколько десятков уголовных производств
Костин сообщил, что сейчас открыты несколько десятков уголовных производств
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Команда спецпредставительницы генсека ООН по вопросам сексуального насилия в ходе военных конфликтов Прамилы Паттен будет помогать расследовать в Украине сексуальные преступления россиян. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин в эфире общенационального телемарафона, который 26 сентября транслировал канал "1+1".

Он сообщил, что совместно со специальной представительницей было проведено мероприятие во время сессии Генассамблеи ООН. 

"Мы там представили совместно наработанную стратегию расследования таких преступлений. Вы знаете, что это очень чувствительная и сложная категория дел. Мы уже получили поддержку, лучшие специалисты будут приобщены к этой работе именно в Киеве. Речь идет об открытии офиса этого спецпредставителя генсека ООН, будут приобщены лучшие специалисты по расследованию такой категории дел", – рассказал Костин.

Он также рассказал, что создал в составе Офиса генпрокурора управление, которое будет заниматься этой категорией дел.

Костин сообщил, что сейчас открыты несколько десятков уголовных производств. Генпрокурор добавил, что прокуроры за границей по договоренности с Украиной могут собирать показания от жертв, которые выехали из Украины.

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

По состоянию на 4 июля в Украине было открыто более 20 уголовных производств по фактам сексуальных преступлений, совершенных российскими военными.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, изнасилование, война России против Украины, сексуальное насилие, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, Прамила Паттен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
"Самое милое фото", "Могли попросить, чтобы вам дали кровать или хотя бы стул". Кидман показала, как отдыхает в перерыве между съемками
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
В Польше отменили концерты британского певца Уотерса после его антиукраинских заявлений
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
43-летняя Полякова рассказала, что старит женщин, которым больше 35 лет
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
Каминская: Хочу домой к любимому, который помогает ВСУ приблизить нашу победу
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Я женщина и меня не описать одним предложением". Наталья Кличко спустя полтора месяца после сообщения о разводе дала интервью
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Такая естественная и жизнерадостная". Самый молодой премьер-министр Финляндии в выходной записала видео на фоне здания правительства
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
"Любовь во взгляде". Решетник показал романтическое фото с женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех (101303)
2
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (68739)
3
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном (68618)
4
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (28652)
5
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (16433)
6
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (15466)
7
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (14816)
8
"Главные слова вы знаете". Делон закончил интервью с Зеленским фразой: "Слава Украине!" Украинский президент отреагировал. Видео (13946)
 
 
 
 