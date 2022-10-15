Ермак обсудил с новой главой Международного комитета Красного Креста доступ миссии МККК к колонии в Оленовке

Как сказано в релизе, Ермак поздравил собеседницу с вступлением в должность и выразил надежду, что под ее руководством МККК "будет успешно преодолевать сложные гуманитарные проблемы, в частности, вызванные войной России против Украины".
Он призвал Эггер сделать все возможное, чтобы направить миссию МККК в оккупированную РФ Оленовку Донецкой области, где в июле в результате российского обстрела были убиты более 50 украинских военнопленных.
"Украина готова всячески способствовать такой миссии. Сегодня – критический момент. Эта война – испытание для всех: для Украины, для международных организаций. Убежден, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на разграничение на востоке Украины. Это стало бы очень важным шагом", – добавил Ермак в Telegram.
Эггер, сообщает Офис президента, говорила о важности получения МККК доступа к военнопленным, в частности, в Оленовке.
"Это мой приоритет. И мы продолжим требовать доступа", – сказала она.
Эггер стала президентом МККК 1 октября.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.
11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.
18 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.
19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.
С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни МККК. Не поехала туда до сих пор и миссия ООН. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 7 сентября заявляла, что миссия ООН начнет работу в Оленовке "в ближайшие дни", эта миссия тоже пока не отправилась в Оленовку. В ООН сообщили, что не отправляют своих экспертов туда, "не убедившись, что есть все гарантии безопасности".