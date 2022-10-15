Ермак обсудил с новой главой Международного комитета Красного Креста доступ миссии МККК к колонии в Оленовке

Ермак и глава МККК говорили о доступе Красного Креста к военнопленным в Оленовке Фото: president.gov.ua

Как сказано в релизе, Ермак поздравил собеседницу с вступлением в должность и выразил надежду, что под ее руководством МККК "будет успешно преодолевать сложные гуманитарные проблемы, в частности, вызванные войной России против Украины".

Он призвал Эггер сделать все возможное, чтобы направить миссию МККК в оккупированную РФ Оленовку Донецкой области, где в июле в результате российского обстрела были убиты более 50 украинских военнопленных.

"Украина готова всячески способствовать такой миссии. Сегодня – критический момент. Эта война – испытание для всех: для Украины, для международных организаций. Убежден, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на разграничение на востоке Украины. Это стало бы очень важным шагом", – добавил Ермак в Telegram.

Эггер, сообщает Офис президента, говорила о важности получения МККК доступа к военнопленным, в частности, в Оленовке.

"Это мой приоритет. И мы продолжим требовать доступа", – сказала она.

Эггер стала президентом МККК 1 октября.