Reuters сообщило о приостановке деятельности в Украине Красного Креста. В организации уточнили информацию

Британское агентство сослалось на сообщение представителя МККК по электронной почте.
Reuters пишет, что в Украине в 10 разных точках работают около 700 сотрудников Красного Креста, они доставляют помощь и лекарства "миллионам" переселенцев.
В МККК подчеркнули, что продолжают работу в Украине.
"Наши сотрудники остаются в стране и продолжат работать, по мере необходимости адаптируясь к ухудшающейся ситуации в сфере безопасности", – сказано в объяснении.
Украинское общество Красного Креста заявило в Fаcebook, что оно тоже работает.
"В связи с распространением фейковой информации о том, что якобы Красный Крест приостановил деятельность на территории Украины, информируем: общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, предоставляя помощь пострадавшим", – говорится в посте.
Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты выпустили по украинским объектам 84 крылатых ракет и 24 беспилотника, большинство из них были сбиты средствами ПВО.
По данным Нацполиции Украины, в результате ракетной атаки РФ погибли 11 человек, 87 получили ранения.
Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.