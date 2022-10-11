Reuters сообщило о приостановке деятельности в Украине Красного Креста. В организации уточнили информацию

В Красном Кресте подчеркнули, что их представители продолжают помогать украинцам Фото: Червоний Хрест України / Facebook

Британское агентство сослалось на сообщение представителя МККК по электронной почте.

Reuters пишет, что в Украине в 10 разных точках работают около 700 сотрудников Красного Креста, они доставляют помощь и лекарства "миллионам" переселенцев.

В МККК подчеркнули, что продолжают работу в Украине.

"Наши сотрудники остаются в стране и продолжат работать, по мере необходимости адаптируясь к ухудшающейся ситуации в сфере безопасности", – сказано в объяснении.

Украинское общество Красного Креста заявило в Fаcebook, что оно тоже работает.

"В связи с распространением фейковой информации о том, что якобы Красный Крест приостановил деятельность на территории Украины, информируем: общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, предоставляя помощь пострадавшим", – говорится в посте.