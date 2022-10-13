Украина потребовала от Международного комитета Красного Креста за три дня направить миссию в Оленовку – Ермак

Со стороны Украины в ней приняли участие глава ОП Андрей Ермак, его заместители Андрей Сибига и Игорь Жовква, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, врио главы СБУ Василий Малюк, представители Офиса генерального прокурора, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, председатель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук и народные депутаты.

Также присутствовали послы стран – партнеров Украины, говорится в релизе. Судя по фотографиям с встречи, там присутствовали главы британской и немецкой дипмиссий – Мелинда Симмонс и Анка Фельдгузен.

Ермак в Telegram сообщил, что Украина на этой встрече потребовала, чтобы МККК направил свою миссию в Оленовку Донецкой области, где в конце июля погибло более 50 украинских военнослужащих.

"Мы дали МККК три дня для направления миссии в колонию в Оленовке, где содержатся украинские военнопленные. Поставил такое безальтернативное требование", – написал он.

Ермак заявил, что не понимает, почему Красный Крест не может направить свою миссию туда.

"Нет времени ждать, поскольку речь идет о человеческих жизнях. Поэтому мы призываем, чтобы не позднее чем за три дня миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не будет получено подтверждение со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем отправить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения. Призываем до 17 октября решить поднятый вопрос и направить миссию МККК", – написал он.

Украина будет содействовать миссии, в Оленовку готовы ехать украинские нардепы, подчеркнул глава ОП.

"Наши уважаемые партнеры – представители стран, которые сегодня с нами, уверены, готовы тоже сегодня помочь, чтобы ведущие каналы, средства массовой информации прибыли. Как это происходит, например, когда [на захваченную РФ Запорожскую атомную электростанцию] приезжает миссия МАГАТЭ. В противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига с места этого вопроса", – заявил Ермак.

Он выказал уверенность, что Украина с партнерами "сможет найти вариант", как сформировать группу экспертов, готовых выполнить миссию МККК.

"Мы ждать больше не будем. Каждый час, каждый день – это жизнь наших людей. И война – это сегодня экзамен для каждого человека, в частности, экзамен для международных организаций. Если есть желание, то всегда находится способ его воплотить в жизнь", – добавил глава ОП.