Омбудсмен заявил, что Красный Крест не приехал на линию разграничения, где его ждала украинская делегация. Там ответили, что уже находятся в Донецке

На встрече украинская сторона намерена была добиваться от МККК большей настойчивости в посещении военнопленных, которых Россия держит в Оленовке, говорится в сообщении.

"Это показалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на своем сайте. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить подобную поездку, Красного Креста мы здесь не увидели", – написал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина хочет, чтобы вещи назывались своими именами: Киев обеспечивает допуск МККК к российским военнопленным, а Россия к украинским пленным – нет. При этом оккупанты пытают и убивают украинских военнопленных, а Украина соблюдает нормы Женевской конвенции.

"Это война, да. И она небезопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК и не на ее деятельность и исполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства? Или средства жертвуют на содержание дорогого офиса в Женеве и зарплаты топ-менеджерам, которые мигрируют от одной международной институции к другой, выражая очередную обеспокоенность и обвиняя тех, кто требует от них работы, в нарушении принципов нейтральности?" – задает вопросы омбудсмен.

МККК в свою очередь распространил заявление о том, что группа из 11 его сотрудников, включая одного врача, сегодня уже находится в Донецке и готова посетить военнопленных, содержащихся в этом регионе, в частности в Оленовке, но у них нет гарантий безопасности.

"Наша группа готова уже в течение нескольких месяцев, но до сих пор так и не получила одновременно минимальные гарантии безопасности на местах и разрешения местных органов власти на осуществление такого посещения. Это указывает на более общий и неприемлемый факт: сегодня МККК до сих пор не имеет беспрепятственного и неоднократного доступа ко всем военнопленным в этом международном вооруженном конфликте", – говорится в заявлении.