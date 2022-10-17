Омбудсмен заявил, что Красный Крест не приехал на линию разграничения, где его ждала украинская делегация. Там ответили, что уже находятся в Донецке

На встрече украинская сторона намерена была добиваться от МККК большей настойчивости в посещении военнопленных, которых Россия держит в Оленовке, говорится в сообщении.
"Это показалось для МККК сложнее, чем просто в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на своем сайте. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить подобную поездку, Красного Креста мы здесь не увидели", – написал Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что Украина хочет, чтобы вещи назывались своими именами: Киев обеспечивает допуск МККК к российским военнопленным, а Россия к украинским пленным – нет. При этом оккупанты пытают и убивают украинских военнопленных, а Украина соблюдает нормы Женевской конвенции.
"Это война, да. И она небезопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК и не на ее деятельность и исполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства? Или средства жертвуют на содержание дорогого офиса в Женеве и зарплаты топ-менеджерам, которые мигрируют от одной международной институции к другой, выражая очередную обеспокоенность и обвиняя тех, кто требует от них работы, в нарушении принципов нейтральности?" – задает вопросы омбудсмен.
МККК в свою очередь распространил заявление о том, что группа из 11 его сотрудников, включая одного врача, сегодня уже находится в Донецке и готова посетить военнопленных, содержащихся в этом регионе, в частности в Оленовке, но у них нет гарантий безопасности.
"Наша группа готова уже в течение нескольких месяцев, но до сих пор так и не получила одновременно минимальные гарантии безопасности на местах и разрешения местных органов власти на осуществление такого посещения. Это указывает на более общий и неприемлемый факт: сегодня МККК до сих пор не имеет беспрепятственного и неоднократного доступа ко всем военнопленным в этом международном вооруженном конфликте", – говорится в заявлении.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.
18 августа Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.
19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.
С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни МККК. Не поехала туда до сих пор и миссия ООН. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 7 сентября заявляла, что миссия ООН начнет работу в Оленовке "в ближайшие дни", эта миссия тоже пока не отправилась в Оленовку. В ООН сообщили, что не отправляют своих экспертов туда, "не убедившись, что есть все гарантии безопасности".
13 августа на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Красный Крест за недостаточную настойчивость в вопросе доступа к украинским военнопленным, в том числе к тем, которых оккупанты держат и пытают на Донбассе.
В тот же день в Офисе президента Украины прошла онлайн-встреча представителей МККК, дипломатии и украинской власти. По ее итогам глава ОП Андрей Ермак написал в Telegram, что если миссия Красного Креста в течение трех дней не найдет возможность попасть в Оленовку, то Украина с партнерами "сможет сама найти вариант".