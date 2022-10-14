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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не можем силой попасть туда, куда нас не пустили". Красный Крест ответил на критику Зеленского

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МККК призвал стороны войны скоординировать усилия, а международным организациям "выполнить отведенную им роль"
МККК призвал стороны войны скоординировать усилия, а международным организациям "выполнить отведенную им роль"
Фото: www.icrc.org

Международный комитет Красного Креста "разделяет разочарование" в связи с отсутствием у него доступа ко всем военнопленным, захваченным в ходе полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МККК.

В документе указано, что с февраля  сотрудники организации смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которых они не смогли увидеть. Причина – отсутствие доступа и коммуникации с теми, кто контролирует места содержания.

"Мы хотим подчеркнуть, что наши команды готовы на местах –и были готовы в течение нескольких месяцев – посетить пенитенциарную колонию в Оленовке [Донецкой области] и любое другое место, где содержатся военнопленные. Однако, помимо предоставления доступа высшими властями, это требует практических мер для реализации на местах. Мы не можем силой проникнуть в место содержания под стражей или интернирования, куда нас не пустили", – написано в заявлении.

Комитет отмечает, что все государства, подписавшие Женевскую конвенцию прав человека, связаны юридическим обязательством давать гуманитарным организациям доступ к пленным. МККК призвал стороны войны скоординировать усилия, а международным организациям "выполнить отведенную им роль".

13 августа на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Красный Крест за недостаточную настойчивость в вопросе доступа к украинским военнопленным, в том числе тем, которых оккупанты держат и пытают в Донбассе.

"Не можем мы, украинцы, ратовать за то, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен ратовать, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир. Они должны оказывать давление на Россию, чтобы туда доехать", – сказал президент.

В тот же день в Офисе президента Украины прошла онлайн-встреча представителей МККК, дипломатии и украинской власти. По ее итогам глава ОП Андрей Ермак написал в Telegram, что если если миссия Красного Креста в течение трех дней не найдет возможность попасть в Оленовку, то Украина с партнерами "сможет сама найти вариант"

"Мы ждать больше не будем. Каждый час, каждый день – это жизнь наших людей. И война – это сегодня экзамен для каждого человека, в частности, экзамен для международных организаций. Если есть желание, то всегда находится способ его воплотить в жизнь", – добавил глава ОП. 

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации украинской военной разведки, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовал расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

18 августа украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке. Также он допустил, что Россия ликвидирует доказательства своего военного преступления в Оленовке и из-за этого МККК и миссия ООН до сих пор не получили доступ к помещению и пленным.

19 сентября глава патронатной службы полка "Азов" Елена Толкачева заявила, что произошедшее в Оленовке выглядит как казнь. По ее словам, Красный Крест и другие международные организации разочаровали, поскольку не имеют никакого влияния в принципе.

С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни МККК. Не поехала туда до сих пор и миссия ООН. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 7 сентября заявляла, что миссия ООН начнет работу в Оленовке "в ближайшие дни", эта миссия тоже пока не отправилась в Оленовку. В ООН сообщили, что не отправляют своих экспертов туда, "не убедившись, что есть все гарантии безопасности"

Теги: Донбасс, Красный Крест, пленные, Оленовка, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
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