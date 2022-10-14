"Мы не можем силой попасть туда, куда нас не пустили". Красный Крест ответил на критику Зеленского

В документе указано, что с февраля сотрудники организации смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которых они не смогли увидеть. Причина – отсутствие доступа и коммуникации с теми, кто контролирует места содержания.

"Мы хотим подчеркнуть, что наши команды готовы на местах –и были готовы в течение нескольких месяцев – посетить пенитенциарную колонию в Оленовке [Донецкой области] и любое другое место, где содержатся военнопленные. Однако, помимо предоставления доступа высшими властями, это требует практических мер для реализации на местах. Мы не можем силой проникнуть в место содержания под стражей или интернирования, куда нас не пустили", – написано в заявлении.

Комитет отмечает, что все государства, подписавшие Женевскую конвенцию прав человека, связаны юридическим обязательством давать гуманитарным организациям доступ к пленным. МККК призвал стороны войны скоординировать усилия, а международным организациям "выполнить отведенную им роль".

13 августа на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Красный Крест за недостаточную настойчивость в вопросе доступа к украинским военнопленным, в том числе тем, которых оккупанты держат и пытают в Донбассе.

"Не можем мы, украинцы, ратовать за то, чтобы Красный Крест нашел возможность. Красный Крест должен ратовать, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир. Они должны оказывать давление на Россию, чтобы туда доехать", – сказал президент.

В тот же день в Офисе президента Украины прошла онлайн-встреча представителей МККК, дипломатии и украинской власти. По ее итогам глава ОП Андрей Ермак написал в Telegram, что если если миссия Красного Креста в течение трех дней не найдет возможность попасть в Оленовку, то Украина с партнерами "сможет сама найти вариант".

"Мы ждать больше не будем. Каждый час, каждый день – это жизнь наших людей. И война – это сегодня экзамен для каждого человека, в частности, экзамен для международных организаций. Если есть желание, то всегда находится способ его воплотить в жизнь", – добавил глава ОП.