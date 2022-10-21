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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ищет альтернативы Международному комитету Красного Креста – омбудсмен

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Альтернативой Красному Кресту может быть ООН, сказал Лубинец
Альтернативой Красному Кресту может быть ООН, сказал Лубинец
Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

Украина ищет альтернативы Международному комитету Красного креста. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Омбудсмен рассказал, что Украина в условиях войны с РФ требует от международных организаций активных действий по защите прав человека, и ищет новые механизмы, чтобы МККК четко выполнял свой мандат. По его мнению, сейчас организация этого не делает. 

Лубинец отметил, что "есть позитивные моменты" и тот факт, что Международный комитет Красного Креста "удосужился назвать вещи своими именами" и на своем сайте назвал войну России против Украины международным военным конфликтом, а не "кризисом в Украине", уже является прорывом

"Это уже, на мой взгляд, является прорывом. Но этого недостаточно. Мы будем требовать, в том числе через международных партнеров, чтобы Международный комитет Красного Креста полностью выполнял свой мандат. Но паралельно мы ищем альтернативы. Есть ли они? Есть. Организация Объединенных наций. В своей структуре они имеют уже Комитет по правам человека, там есть и Верховный комиссар по правам человека. Позволяет ли их мандат приезжать на территории стран, которые находятся в состоянии войны? Да, позволяет. Позволяет ли их мандат посещать места содержания военнопленных и гражданских заложников? Да, позволяет", – добавил уполномоченный. 

Он добавил, что говорил представителям международных организаций, что ждет реакции, когда сообщает им о проблемах. 

"Я им говорю: "Если я как омбудсмен заявляю о системных проблемах, я от вас требую реакции. Если я не вижу от вас реакции, то я буду об этом рассказывать украинскому обществу, и я буду об это рассказывать международному сообществу. Можете трактовать этот как угодно, даже как давление на международные организации. Но если вы по-другому не хотите выполнять свою работу, вы не оставляете мне выбора. Я говорю не о себе, я говорю о гражданах Украины, которых ежедневно убивают, пытают, насилуют и принудительно депортируют. Если вы делаете вид, что ничего не происходит, то... вы так делали восемь лет. И в том числе из-за вашей "глубокой обеспокоенности" агрессор пошел дальше и уже больше восьми месяцев идет открытая война, в ходе которой РФ пытается захватить всю территорию нашего государства. Это коллективная ответственность, в том числе Международного комитета Красного Креста", – резюмировал Лубинец. 

Контекст:

Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. Красный крест должен действовать более мощно, заявлял президент Украины Владимир Зеленский. 

13 октября состоялась онлайн-встреча представителей МККК, международных организаций и украинской власти, во время которой Украина потребовала от Международного комитета Красного Креста за три дня направить миссию в Оленовку Донецкой области, где в результате теракта 29 июля погибли порядка 50 украинских военнопленных. 14 октября в МККК ответили, что "разделяют разочарование" в связи с отсутствием доступа ко всем военнопленным, но подчеркнули, что "не могут силой проникнуть туда, куда их не пустили"

15 октября во время разговора с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер глава ОП Андрей Ермак призвал представителей организации посетить вместе с украинской делегацией контактную линию и потребовать допустить миссию на временно оккупированную территорию для проверки состояния украинских пленных в Оленовке.

17 октября украинская делегация вместе с омбудсменом приехали на линию разграничения и ждали там представителей МККК, но те не приехали. По словам Лубинца, причина – в отсутствии гарантий безопасности со стороны России.

С момента теракта в Оленовке Россия не пустила туда ни украинского омбудсмена, ни МККК. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло 7 сентября заявила, что миссия ООН начнет работу в Оленовке "в ближайшие дни", эта миссия тоже пока не отправилась в Оленовку. В ООН сообщили, что не отправляют своих экспертов туда, "не убедившись, что есть все гарантии безопасности".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Красный Крест, пленные, миссия, мандат, омбудсмен, война России против Украины, Международный комитет Красного Креста
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