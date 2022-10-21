Украина ищет альтернативы Международному комитету Красного Креста – омбудсмен

Омбудсмен рассказал, что Украина в условиях войны с РФ требует от международных организаций активных действий по защите прав человека, и ищет новые механизмы, чтобы МККК четко выполнял свой мандат. По его мнению, сейчас организация этого не делает.

Лубинец отметил, что "есть позитивные моменты" и тот факт, что Международный комитет Красного Креста "удосужился назвать вещи своими именами" и на своем сайте назвал войну России против Украины международным военным конфликтом, а не "кризисом в Украине", уже является прорывом.

"Это уже, на мой взгляд, является прорывом. Но этого недостаточно. Мы будем требовать, в том числе через международных партнеров, чтобы Международный комитет Красного Креста полностью выполнял свой мандат. Но паралельно мы ищем альтернативы. Есть ли они? Есть. Организация Объединенных наций. В своей структуре они имеют уже Комитет по правам человека, там есть и Верховный комиссар по правам человека. Позволяет ли их мандат приезжать на территории стран, которые находятся в состоянии войны? Да, позволяет. Позволяет ли их мандат посещать места содержания военнопленных и гражданских заложников? Да, позволяет", – добавил уполномоченный.

Он добавил, что говорил представителям международных организаций, что ждет реакции, когда сообщает им о проблемах.

"Я им говорю: "Если я как омбудсмен заявляю о системных проблемах, я от вас требую реакции. Если я не вижу от вас реакции, то я буду об этом рассказывать украинскому обществу, и я буду об это рассказывать международному сообществу. Можете трактовать этот как угодно, даже как давление на международные организации. Но если вы по-другому не хотите выполнять свою работу, вы не оставляете мне выбора. Я говорю не о себе, я говорю о гражданах Украины, которых ежедневно убивают, пытают, насилуют и принудительно депортируют. Если вы делаете вид, что ничего не происходит, то... вы так делали восемь лет. И в том числе из-за вашей "глубокой обеспокоенности" агрессор пошел дальше и уже больше восьми месяцев идет открытая война, в ходе которой РФ пытается захватить всю территорию нашего государства. Это коллективная ответственность, в том числе Международного комитета Красного Креста", – резюмировал Лубинец.