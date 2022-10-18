Лубинец впервые встретился с омбудсменом РФ и рассказал, что они обсуждали

"Надеюсь, что реализация оговоренных предложений станет шагом для помощи нашим гражданам!" – резюмировал украинский омбудсмен.
"Сегодня во время обмена пленными впервые встретился с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Необходимость переговоров возникла для того, чтобы обсудить гуманитарную сферу. В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников", – написал Лубинец.
По его словам, во время переговоров омбудсмены обсудили:
По завершении встречи, отметил Лубинец, они договорились направить официальные письма для реализации оговоренных задач, предусматривающих защиту прав человека.
"Надеюсь, что реализация оговоренных предложений станет шагом для помощи нашим гражданам!" – резюмировал украинский омбудсмен.
Москалькова также рассказала о состоявшейся встрече в своем Telegram.
"Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести", – написала она.
По словам Москальковой, с обеих сторон "достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии – защите прав человека".