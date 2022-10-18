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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец впервые встретился с омбудсменом РФ и рассказал, что они обсуждали

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Лубинец и Москалькова встретились впервые
Лубинец и Москалькова встретились впервые
Скриншот: Омбудсмен Москалькова Татьяна / Telegram

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец 17 октября встретился с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня во время обмена пленными впервые встретился с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Необходимость переговоров возникла для того, чтобы обсудить гуманитарную сферу. В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников", – написал Лубинец. 

По его словам, во время переговоров омбудсмены обсудили:

  • необходимость посещения колонии в Оленовке стороной Украины, России и, в случае необходимости, при участии третьей стороны;
  • необходимость двустороннего взаимодействия во многих вопросах по гражданским лицам;
  • наработку путей посещения военнопленных, осмотра мест их содержания как на территории, подконтрольной РФ, так и Украине;
  • предоставление возможности военнопленным звонить родным;
  • тщательные поиски без вести пропавших;
  • объединение семей, в которых дети и родители оказались на разных территориях;
  • восстановление документов для беженцев и прочее.

По завершении встречи, отметил Лубинец, они договорились направить официальные письма для реализации оговоренных задач, предусматривающих защиту прав человека.

"Надеюсь, что реализация оговоренных предложений станет шагом для помощи нашим гражданам!" – резюмировал украинский омбудсмен. 

https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid035AiMGMhRGmeL5Pv3X6gPt3dWrf58MpE7okUrGQhF2LnxGyjAuXesWVhnxvt3KHTal

Москалькова также рассказала о состоявшейся встрече в своем Telegram. 

"Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести", – написала она.

По словам Москальковой, с обеих сторон "достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии – защите прав человека".

Теги: права человека, беженцы, пленные, Оленовка, омбудсмен, война России против Украины, обмен пленными, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, пропавшие без вести
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