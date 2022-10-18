Лубинец впервые встретился с омбудсменом РФ и рассказал, что они обсуждали

"Сегодня во время обмена пленными впервые встретился с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. Необходимость переговоров возникла для того, чтобы обсудить гуманитарную сферу. В частности, речь шла о необходимости активизировать репатриацию военнопленных и освобождение гражданских заложников", – написал Лубинец.

По его словам, во время переговоров омбудсмены обсудили:

необходимость посещения колонии в Оленовке стороной Украины, России и, в случае необходимости, при участии третьей стороны;

необходимость двустороннего взаимодействия во многих вопросах по гражданским лицам;

наработку путей посещения военнопленных, осмотра мест их содержания как на территории, подконтрольной РФ, так и Украине;

предоставление возможности военнопленным звонить родным;

тщательные поиски без вести пропавших;

объединение семей, в которых дети и родители оказались на разных территориях;

восстановление документов для беженцев и прочее.

По завершении встречи, отметил Лубинец, они договорились направить официальные письма для реализации оговоренных задач, предусматривающих защиту прав человека.

"Надеюсь, что реализация оговоренных предложений станет шагом для помощи нашим гражданам!" – резюмировал украинский омбудсмен. https://www.facebook.com/dmytro.lubinets/posts/pfbid035AiMGMhRGmeL5Pv3X6gPt3dWrf58MpE7okUrGQhF2LnxGyjAuXesWVhnxvt3KHTal

Москалькова также рассказала о состоявшейся встрече в своем Telegram.

"Провели конструктивный диалог и договорились работать по обеспечению условий содержания пленных, дальнейшему их обмену, защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести", – написала она.

По словам Москальковой, с обеих сторон "достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии – защите прав человека".