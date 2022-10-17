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Из российского плена вернулись 108 украинок. Фоторепортаж

Сегодня 22.39
17 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, в результате которого оккупанты вернули 108 украинок, среди которых 37 эвакуированных с "Азовстали". Координационный штаб по обращению с военнопленными уточняет, что возраст освобожденных – от 21 года до 62 лет. Российский "Коммерсант" пишет, что женщин обменяли на 80 российских гражданских моряков и 30 российских оккупантов (из РФ и ОРДЛО). Фото встречи освобожденных женщин опубликовали координационный штаб, Офис президента Украины и его глава Андрей Ермак.
Теги: Россия, Азовсталь, пленные, обмен пленными, женщины, моряки, ОРДЛО, Офис президента Украины, Андрей Ермак
 

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