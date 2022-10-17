Из российского плена вернулись 108 украинок. Фоторепортаж
Фото: Андрій Єрмак / Telegrаm
Фото: Офіс Президента / Telegrаm
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegrаm
Фото: Офіс Президента / Telegrаm
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Telegrаm
Фото: Офіс Президента / Telegrаm
Фото: Офіс Президента / Telegrаm
Фото: Офіс Президента / Telegrаm
Фото: Офіс Президента / Telegrаm
Фото: Андрій Єрмак / Telegrаm
17 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, в результате которого оккупанты вернули 108 украинок, среди которых 37 эвакуированных с "Азовстали"
. Координационный штаб по обращению с военнопленными уточняет
, что возраст освобожденных – от 21 года до 62 лет. Российский "Коммерсант"
пишет, что женщин обменяли на 80 российских гражданских моряков и 30 российских оккупантов (из РФ и ОРДЛО). Фото встречи освобожденных женщин опубликовали координационный штаб, Офис
президента Украины и его глава Андрей Ермак
.