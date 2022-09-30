В Украине из-за войны без родительской опеки остался 3781 ребенок – детский омбудсмен

"По состоянию на 1 сентября с начала войны обнаружен 3781 ребенок, оставшийся без родительской опеки. Почти 4 тыс. детей – это предварительный показатель, ведь война продолжается… Мы, украинцы, делаем все возможное для того, чтобы у каждого украинского ребенка была семья и любящие заботливые родители, даже если он потерял своих родных", – рассказала она.

Контекст: По состоянию на утро 29 сентября 2022 года более 1175 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 396 детей погибли и более 779 получили ранения разной степени тяжести.