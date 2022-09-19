Раненые дети могут получить реабилитацию с помощью Фонда Рината Ахметова

По программе "Ринат Ахметов – Детям" за 17 лет поддержку получили более 5 млн детей Фото: akhmetovfoundation.org

После начала полномасштабной войны России против Украины основатель Фонда Ринат Ахметов принял решение расширить географию помощи – теперь принять участие в проекте могут все дети до 18 лет, получившие ранения во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

"Понимая, что к этой проблеме нужен особый подход, еще в марте 2016 года Фонд начал проект "Реабилитация раненых детей". За это время для ребят было проведено 139 курсов восстановительного лечения и психологической реабилитации в лучших санаториях Украины", – рассказала директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Обратиться в Фонд за помощью можно, позвонив по номеру горячей линии 0-800-509-001.

По программе "Ринат Ахметов – Детям" за 17 лет поддержку получили более 5 млн детей. С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины, отмечают в пресс-службе.