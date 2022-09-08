Благотворительный фонд "Дети Героев" уже оказал комплексную помощь 600 детям

До конца года фонд планирует взять под свою опеку 5 тыс. детей.

Фонд оказывает помощь по шести направлениям:

экстренная помощь (эвакуация и другие срочных вопросы);

регулярная помощь, которая включает первую финансовую помощь в размере 5 тыс. грн, а также 2 тыс. грн ко дню рождения, Дню защиты детей и другим праздникам. Кроме того, дети получают теплую одежду, обувь, средства для обучения и развития от партнеров фонда;

социализация, это направление включает работу психологов и педагогов с подопечными и опекунами. Также фонд устраивает лагеря отдыха как по Украине, так и в Швейцарии, Испании, США и других странах, проводит арт-терапию и психологическую реабилитацию для уменьшения травм;

Live Assistance – это помощь на всех этапах пребывания в фонде, предоставляемая личным помощником семьи, юридическая помощь и консультация по всем дополнительным запросам от семей;

образование;

менторство.

С помощью фонда 127 детей уже изучают английский с партнерскими школами, 14 детей начали дошкольную подготовку. Еще около 100 детей получат ноутбуки и планшеты для онлайн-обучения. Кроме того, дети принимали участие в видеовстрече с лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей, игроком "Динамо" Александром Шовковским и посетили концерт Нади Дорофеевой.

Пресс-служба фонда призывает всех, кто знает детей, которые потеряли одного или двух родителей в результате военных действий, сообщить об этом в их организацию, заполнив соответствующую форму.