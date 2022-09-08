ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Благотворительный фонд "Дети Героев" уже оказал комплексную помощь 600 детям

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Фонд оказывает помощь детям по шести направлениям
Фонд оказывает помощь детям по шести направлениям
Фото: Благодiйний Фонд "Дiти Героїв" / Facebook

С марта 2022 украинский благотворительный фонд "Дети Героев" оказал комплексную помощь 600 детям, потерявшим родителей в войне России против Украины. Об этом 7 сентября пресс-служба фонда сообщила изданию "ГОРДОН".

До конца года фонд планирует взять под свою опеку 5 тыс. детей. 

Фонд оказывает помощь по шести направлениям:

  • экстренная помощь (эвакуация и другие срочных вопросы);
  • регулярная помощь, которая включает первую финансовую помощь в размере 5 тыс. грн, а также 2 тыс. грн ко дню рождения, Дню защиты детей и другим праздникам. Кроме того, дети получают теплую одежду, обувь, средства для обучения и развития от партнеров фонда;
  • социализация, это направление включает работу психологов и педагогов с подопечными и опекунами. Также фонд  устраивает лагеря отдыха как по Украине, так и в Швейцарии, Испании, США и других странах, проводит арт-терапию и психологическую реабилитацию для уменьшения травм;
  • Live Assistance – это помощь на всех этапах пребывания в фонде, предоставляемая личным помощником семьи, юридическая помощь и консультация по всем дополнительным запросам от семей;
  • образование;
  • менторство. 

С помощью фонда 127 детей уже изучают английский с партнерскими школами, 14 детей начали дошкольную подготовку. Еще около 100 детей получат ноутбуки и планшеты для онлайн-обучения. Кроме того, дети принимали участие в видеовстрече с лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей, игроком "Динамо" Александром Шовковским и посетили концерт Нади Дорофеевой.

Пресс-служба фонда призывает всех, кто знает детей, которые потеряли одного или двух родителей в результате военных действий, сообщить об этом в их организацию, заполнив соответствующую форму.

Контекст:

По информации фонда, одного или двух родителей в результате военных действий потеряли более 5 тыс. украинских детей.

Теги: Украина, помощь, реабилитация, дети, российская агрессия, благотворительный фонд , война России против Украины, лагеря, родители
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