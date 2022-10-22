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Министры иностранных дел и обороны Германии требуют утроить расходы на помощь Украине – СМИ

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Ламбрехт и Бербок хотят увеличить помощь Украине с &euro;697 млн до &euro;2,2 млрд
Ламбрехт и Бербок хотят увеличить помощь Украине с €697 млн до €2,2 млрд
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт требуют от немецкого минфина выделить втрое больше денег на помощь Украине. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо министров.

На поставку вооружения для Украины в бюджете Германии на 2023 год предусмотрено всего 697 млн. Однако главы МИД и минобороны требуют выделить втрое больше – 2,2 млрд.

Речь идет о деньгах для специального фонда помощи вооружением. По мнению министров, только с таким бюджетом Германия сможет "конкретно и заметно взять на себя ответственность, которую ожидают международные партнеры".

В своем письме министры также утверждают, что запланированный ранее бюджет сужает пространство для маневра "до минимума, который уже не является политически оправданным".

Министры призывают главу министерства финансов Германии Кристиана Линднера увеличить расходы на спецфонд во время согласования бюджета на следующий год. Его должны окончательно утвердить в середине ноября.

Также минфин Германии призывают разрешить заключить так называемые декларации об обязательствах еще на €1 млрд на долговременные проекты по вооружению в 2023 году.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января по 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, финансовая помощь, война России против Украины, Кристиан Линднер, Анналена Бербок, Кристине Ламбрехт
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