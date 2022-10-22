Министры иностранных дел и обороны Германии требуют утроить расходы на помощь Украине – СМИ

Ламбрехт и Бербок хотят увеличить помощь Украине с €697 млн до €2,2 млрд Фото: EPA

На поставку вооружения для Украины в бюджете Германии на 2023 год предусмотрено всего €697 млн. Однако главы МИД и минобороны требуют выделить втрое больше – €2,2 млрд.

Речь идет о деньгах для специального фонда помощи вооружением. По мнению министров, только с таким бюджетом Германия сможет "конкретно и заметно взять на себя ответственность, которую ожидают международные партнеры".

В своем письме министры также утверждают, что запланированный ранее бюджет сужает пространство для маневра "до минимума, который уже не является политически оправданным".

Министры призывают главу министерства финансов Германии Кристиана Линднера увеличить расходы на спецфонд во время согласования бюджета на следующий год. Его должны окончательно утвердить в середине ноября.

Также минфин Германии призывают разрешить заключить так называемые декларации об обязательствах еще на €1 млрд на долговременные проекты по вооружению в 2023 году.