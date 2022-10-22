В Германии назвали еще одну причину отказа в поставке танков Украине

Он рассказал, что Германия круговыми поставками добилась того, что Чехия, Словения, Словакия и Греция уже поставили Украине более 100 советских танков. Украинская сторона может их использовать сразу, поскольку имеет для них необходимые запчасти и боеприпасы.
"Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень четком принципе – не действовать в одиночку… Мое впечатление от разговоров с гражданами: от 20% до 30% не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических направлений – ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленых", а также СДПГ. Я спорю с сомневающимися и объясняю причины наших решений", – отметил Шольц.
Канцлер добавил, что многие немцы считают взвешенный курс правительства правильным.
"Так что мнение очень широкое, мы не должны упускать это из виду, если мы хотим держаться вместе как общество", – подчеркнул он.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.
1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.
22 августа Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет ослабление бундесвера.