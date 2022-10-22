ГОРДОН
 
 
МИР

В Германии назвали еще одну причину отказа в поставке танков Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Шольца, от 20% до 30% немцев не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия Украине
По словам Шольца, от 20% до 30% немцев не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия Украине
Фото: EPA

Германия не поставляет в Украину танки западного образца в том числе потому, что власти учитывают мнение граждан, не согласных с политикой санкций и поставками оружия. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал в интервью Welt.

Он рассказал, что Германия круговыми поставками добилась того, что Чехия, Словения, Словакия и Греция уже поставили Украине более 100 советских танков. Украинская сторона может их использовать сразу, поскольку имеет для них необходимые запчасти и боеприпасы.

"Но факт остается фактом: вопрос о том, какое оружие мы поставляем, основывается на очень четком принципе – не действовать в одиночку… Мое впечатление от разговоров с гражданами: от 20% до 30% не согласны ни с политикой санкций, ни с поставками оружия. Среди них избиратели практически всех политических направлений – ХДС/ХСС, СвДП, "Зеленых", а также СДПГ. Я спорю с сомневающимися и объясняю причины наших решений", – отметил Шольц.

Канцлер добавил, что многие немцы считают взвешенный курс правительства правильным.

"Так что мнение очень широкое, мы не должны упускать это из виду, если мы хотим держаться вместе как общество", – подчеркнул он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Немецкий таблоид Bild 8 июля писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%. А 20 июля Welt сообщил, что Германия сократила военную поддержку Украины.

1 августа в Украину из Германии доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.

22 августа Министерство обороны ФРГ отклонило предложение депутатов Бундестага поставить Украине еще больше оружия, поскольку это повлечет ослабление бундесвера.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, оружие, война, танки, вооружение, война России против Украины, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Вакарчук об умышленных обстрелах Украины россиянами: Вы уже проиграли и являетесь банальными террористами. Победа за нами
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
В РФ назвали Роднянского "иноагентом". Он отреагировал
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
"Украиночка". Подкопаева, которая живет в США, снялась на фоне поля с подсолнухами
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Дочь Никитина посвятила дебютный трек тем, кто отмечает Хэллоуин, пока "самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца". Аудио
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
Болдуин в годовщину смерти украинского оператора посвятил ей публикацию
"Ким не меняется значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Ким не меняется – значит, все будет хорошо", "Отечественный Бэтмен". 41-летний Ким показал на камеру известный жест
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
"Иначе не могла". Jerry Heil, которая учится в Беркли, вернулась из США в Украину
Джеджула официально развелся с женой
Джеджула официально развелся с женой
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
Постройневшая alyona alyona рассказала, почему решила худеть, и призналась, что встретила настоящую любовь
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  Российские власти проверят Брежневу на "экстремизм", Telegram-канал
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний". Автор хита "По кайфу" Кензов посвятил новую песню главнокомандующему ВСУ. Аудио
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
  "Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
В Украину прибыл американский ведущий Леттерман
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (293230)
2
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (61775)
3
Дантес показал Кацурину в постели. Фото (59394)
4
"Фото вызывает сердечный приступ". 36-летняя Фокс крупным планом выставила бюст (46378)
5
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей" (42240)
6
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода (41773)
7
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (35393)
8
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост (29489)
 
 
 
 