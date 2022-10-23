Лидер республиканцев в Сенате США призвал Байдена быстрее оказывать помощь Украине

Заявление Макконнелла опубликовала его пресс-служба 21 октября.

"Россия продолжает эскалацию нападений на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Это четкий урок для нас. Администрация Байдена и друзья Украины в мире должны быстрее и инициативнее предоставлять Украине то, что нужно, – заявил сенатор. – Администрация Байдена и наши союзники должны делать больше, чтобы предоставить Украине необходимые инструменты для преодоления российской агрессии. Очевидно, это должно включать в себя дополнительные системы противовоздушной обороны, дальнобойное оружие, гуманитарную и экономическую поддержку, чтобы помочь этой пострадавшей от войны стране пережить грядущую зиму".

Макконнелл отметил, что обе партии Конгресса США поддержали помощь Украине "на преобладающей двухпартийной основе".

Заявление Макконнелла отличается от мнения лидера республиканцев в нижней палате Конгресса (Палаты представителей) Кевина Маккарти.

19 октября он заявил, что если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре, то объемы помощи Украине в следующем году будут уменьшены. Спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя заявление Маккарти, отметил, что обе ведущие партии американского Конгресса – Демократическая и Республиканская – выступают за поддержку Украины и администрация Байдена работает над тем, чтобы эта поддержка продолжалась.

Канал NBS News 20 октября сообщил, что многие кандидаты от Республиканской партии, поддерживаемые бывшим президентом США Дональдом Трампом, ставят под сомнение объем американской помощи, которую выделяют Украине. По их словам, у США есть более насущные внутренние проблемы. Они также заявляют, что европейские союзники должны предоставлять Украине больше помощи.

В то же время среди республиканцев есть и сторонники поддержки Украины, что, как отметил канал, отражает "глубокие разногласия" в партии по поводу Украины и внешней политики в целом.

По данным телеканала, в Конгрессе США сейчас обсуждают новый пакет помощи Украине в размере около $50 млрд.