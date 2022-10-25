"Полноценное подразделение". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что в одном из сел района находятся военные из Беларуси

Об этом 25 октября в эфире телеканала "Еспресо" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В поселке Мирное возле Мелитополя местные зафиксировали наличие белорусских военных – это полноценное подразделение вместе с солдатами и офицерами", – сказал Федоров.

Кроме того, оккупанты массово заселяются в села Мелитопольского района и в Мелитополь, добавил мэр.

"Почти каждый день мы получаем известия из сел о том, что очередной контингент в количестве 200–300 российских военных въехал в очередное село", – отметил Федоров.

По его словам, офицерский состав занимает свободные дома или выселяет людей, а мобилизованных оккупантов селят на улицах.

"Огромное количество военных сейчас находится во временно оккупированном Мелитопольском районе. Украинские силы сопротивления не дают расслабиться рашистам. В селе Светлодолинское Мелитопольского района ночью раздавались взрывы со стороны железнодорожного моста", – рассказал Федоров.

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