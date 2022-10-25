"Полноценное подразделение". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что в одном из сел района находятся военные из Беларуси

Об этом 25 октября в эфире телеканала "Еспресо" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"В поселке Мирное возле Мелитополя местные зафиксировали наличие белорусских военных – это полноценное подразделение вместе с солдатами и офицерами", – сказал Федоров.
Кроме того, оккупанты массово заселяются в села Мелитопольского района и в Мелитополь, добавил мэр.
"Почти каждый день мы получаем известия из сел о том, что очередной контингент в количестве 200–300 российских военных въехал в очередное село", – отметил Федоров.
По его словам, офицерский состав занимает свободные дома или выселяет людей, а мобилизованных оккупантов селят на улицах.
"Огромное количество военных сейчас находится во временно оккупированном Мелитопольском районе. Украинские силы сопротивления не дают расслабиться рашистам. В селе Светлодолинское Мелитопольского района ночью раздавались взрывы со стороны железнодорожного моста", – рассказал Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
4 октября считающий себя президентом Белорусского государства Александр Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.