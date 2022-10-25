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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Полноценное подразделение". Мэр оккупированного Мелитополя сообщил, что в одном из сел района находятся военные из Беларуси

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В поселке Мирное местные жители зафиксировали наличие белорусских военных, отметил Федоров
В поселке Мирное местные жители зафиксировали наличие белорусских военных, отметил Федоров
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook (иллюстративное)

В одном из оккупированных поселков Мелитопольского района более трех недель находятся военные из Беларуси.

Об этом 25 октября в эфире телеканала "Еспресо" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В поселке Мирное возле Мелитополя местные зафиксировали наличие белорусских военных – это полноценное подразделение вместе с солдатами и офицерами", – сказал Федоров.

Кроме того, оккупанты массово заселяются в села Мелитопольского района и в Мелитополь, добавил мэр.

"Почти каждый день мы получаем известия из сел о том, что очередной контингент в количестве 200–300 российских военных въехал в очередное село", – отметил Федоров.

По его словам, офицерский состав занимает свободные дома или выселяет людей, а мобилизованных оккупантов селят на улицах.

"Огромное количество военных сейчас находится во временно оккупированном Мелитопольском районе. Украинские силы сопротивления не дают расслабиться рашистам. В селе Светлодолинское Мелитопольского района ночью раздавались взрывы со стороны железнодорожного моста", – рассказал Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

4 октября считающий себя президентом Белорусского государства Александр Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, мэр, село, Иван Федоров
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