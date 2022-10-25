"Неудачно покурили". Возле отделения ФСБ в Мелитополе взорвалась машина

"Коллаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера ["главы" оккупированной части Запорожской области, коллаборанта Евгения] Балицкого", – написал Федоров

По имеющимся данным, автомобиль взорвался возле помещения, в котором ведется ретрансляция российских СМИ.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

"Именно так должно выглядеть теплоснабжение в офисе коллаборантов и пропагандистов. Дальше будет еще жарче!" – добавил Федоров, опубликовав фото с места происшествия.

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