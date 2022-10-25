"Неудачно покурили". Возле отделения ФСБ в Мелитополе взорвалась машина

"Коллаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской ФСБ, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера ["главы" оккупированной части Запорожской области, коллаборанта Евгения] Балицкого", – написал Федоров
По имеющимся данным, автомобиль взорвался возле помещения, в котором ведется ретрансляция российских СМИ.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
"Именно так должно выглядеть теплоснабжение в офисе коллаборантов и пропагандистов. Дальше будет еще жарче!" – добавил Федоров, опубликовав фото с места происшествия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.