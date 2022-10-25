В селе возле Мелитополя прогремело семь мощных взрывов в районе железнодорожного моста – Федоров

"Оккупантам снова неспокойно в Мелитопольском районе. Прошлая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района. Местные жители насчитали около семи мощных взрывов", – написал Федоров.
По его данным, со стороны железнодорожного моста был виден дым.
"Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Ждем хорошие новости от ВСУ!" – добавил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.