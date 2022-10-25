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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В селе возле Мелитополя прогремело семь мощных взрывов в районе железнодорожного моста – Федоров

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После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области
Фото: ЕРА

В селе Светлодолинское Запорожской области минувшей ночью прогремело семь взрывов. Об этом 25 октября в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупантам снова неспокойно в Мелитопольском районе. Прошлая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района. Местные жители насчитали около семи мощных взрывов", – написал Федоров.

По его данным, со стороны железнодорожного моста был виден дым.

"Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Ждем хорошие новости от ВСУ!" – добавил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, взрывы, Иван Федоров
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