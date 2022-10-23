"После деоккупации превратятся в "фантики". Мэр Мелитополя сообщил, что жители города начали массово избавляться от рублей

Об этом 23 октября в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.
"Рашисты на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей никому в мире не нужной валюты. Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсона, а за ней и Мелитопольского района, неизбежна. Так что курс резко изменился", – написал комментарий к видео Федоров.
По его словам, в Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой – на рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривну.
"Все массово начинают отказываться от рубля. Начинают использовать курс пять рублей к одной гривне. К примеру, на заправках не продают уже за рубли... Наши люди сопротивляются и показывают, что они не хотят использовать рубль в обращении, – сказал Федоров в эфире. – Сегодня есть проблема с тем, что во всех торговых точках сегодня используется массово гривна и это рашистов тоже раздражает, поэтому они… организуют какие-то патрули для проверки применения рубля".
Но, как отметил мэр, распространению валюты захватчиков не помогает даже созданный оккупантами "рублевой патруль".
"Сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривны берегут. Ибо верят, что деоккупация близко! Следует помнить: после деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в "фантики", потому что их обращение в Украине строго запрещено", – резюмировал Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.
Федоров отмечал 16 октября, что ВСУ готовят Запорожскую область к полному освобождению.