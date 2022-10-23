"После деоккупации превратятся в "фантики". Мэр Мелитополя сообщил, что жители города начали массово избавляться от рублей

В Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой, отметил мэр Фото: depositphotos.com

Об этом 23 октября в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.

"Рашисты на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей никому в мире не нужной валюты. Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсона, а за ней и Мелитопольского района, неизбежна. Так что курс резко изменился", – написал комментарий к видео Федоров.

По его словам, в Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой – на рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривну.

"Все массово начинают отказываться от рубля. Начинают использовать курс пять рублей к одной гривне. К примеру, на заправках не продают уже за рубли... Наши люди сопротивляются и показывают, что они не хотят использовать рубль в обращении, – сказал Федоров в эфире. – Сегодня есть проблема с тем, что во всех торговых точках сегодня используется массово гривна и это рашистов тоже раздражает, поэтому они… организуют какие-то патрули для проверки применения рубля".

Но, как отметил мэр, распространению валюты захватчиков не помогает даже созданный оккупантами "рублевой патруль".

"Сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривны берегут. Ибо верят, что деоккупация близко! Следует помнить: после деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в "фантики", потому что их обращение в Украине строго запрещено", – резюмировал Федоров.

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