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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"После деоккупации превратятся в "фантики". Мэр Мелитополя сообщил, что жители города начали массово избавляться от рублей

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В Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой, отметил мэр
В Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой, отметил мэр
Фото: depositphotos.com

Жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области начали массово избавляться от российских рублей.

Об этом 23 октября в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.

"Рашисты на оккупированных территориях искусственно завышали курс своей никому в мире не нужной валюты. Но сейчас уже все понимают, что деоккупация Херсона, а за ней и Мелитопольского района, неизбежна. Так что курс резко изменился", – написал комментарий к видео Федоров.

По его словам, в Мелитополе рубль так и не стал ходовой валютой – на рынках и в магазинах продавцы предпочитали гривну.

"Все массово начинают отказываться от рубля. Начинают использовать курс пять рублей к одной гривне. К примеру, на заправках не продают уже за рубли... Наши люди сопротивляются и показывают, что они не хотят использовать рубль в обращении, – сказал Федоров в эфире. – Сегодня есть проблема с тем, что во всех торговых точках сегодня используется массово гривна и это рашистов тоже раздражает, поэтому они… организуют какие-то патрули для проверки применения рубля".

Но, как отметил мэр, распространению валюты захватчиков не помогает даже созданный оккупантами "рублевой патруль".

"Сейчас и подавно люди спешат избавиться от рублей, а гривны берегут. Ибо верят, что деоккупация близко! Следует помнить: после деоккупации все российские рубли мгновенно превратятся в "фантики", потому что их обращение в Украине строго запрещено", – резюмировал Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.

Федоров отмечал 16 октября, что ВСУ готовят Запорожскую область к полному освобождению.

Теги: Россия, Украина, гривна, захват, оккупация, рубль, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, проверки, продажа, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров, деоккупация
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