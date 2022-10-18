Россияне сделали из Мелитополя логистический центр оккупированного юга Украины – мэр

Через Мелитополь каждый день проходят вражеские колонны личного состава и военной техники оккупантов, отметил Федоров Фото: EPA (архив)

Об этом вечером 17 октября в эфире национального телемарафона рассказал мэр города Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.

"К сожалению, сегодня рашисты выбрали именно наш город Мелитополь как центр оккупированного юга. И поэтому террор в городе Мелитополь усиливается и обычно множество вражеских войск находится на территории временно оккупированного Мелитополя. Наши жители каждый день видят огромное количество вражеских войск, к сожалению – доставку комплекса [ЗРК] С-300 из Джанкоя в пригород Мелитополя и Токмака, – сказал Федоров. – Именно из этих комплексов сегодня производится обстрел и постоянный террор и областного центра Запорожья, и ближайших к Запорожью городов, которые находятся под контролем нашего государства".

По словам мэра, через Мелитополь также каждый день проходят вражеские колонны личного состава и военной техники оккупантов.

"Через город в сопровождении конвоя систематически курсируют белые грузовики, в которых перевозят иранские дроны-камикадзе. Именно таким "высокоточным" оружием рашисты обстреливают жилые районы Запорожья и других населенных пунктов Украины", – отметил Федоров.

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