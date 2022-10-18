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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне сделали из Мелитополя логистический центр оккупированного юга Украины – мэр

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Через Мелитополь каждый день проходят вражеские колонны личного состава и военной техники оккупантов, отметил Федоров
Через Мелитополь каждый день проходят вражеские колонны личного состава и военной техники оккупантов, отметил Федоров
Фото: EPA (архив)

На территории временно оккупированного Мелитополя Запорожской области находится большое количество российских оккупационных войск.

Об этом вечером 17 октября в эфире национального телемарафона рассказал мэр города Иван Федоров. Видеозапись эфира с участием Федорова опубликована на его странице в Telegram.

"К сожалению, сегодня рашисты выбрали именно наш город Мелитополь как центр оккупированного юга. И поэтому террор в городе Мелитополь усиливается и обычно множество вражеских войск находится на территории временно оккупированного Мелитополя. Наши жители каждый день видят огромное количество вражеских войск, к сожалению – доставку комплекса [ЗРК] С-300 из Джанкоя в пригород Мелитополя и Токмака, – сказал Федоров. – Именно из этих комплексов сегодня производится обстрел и постоянный террор и областного центра Запорожья, и ближайших к Запорожью городов, которые находятся под контролем нашего государства".

По словам мэра, через Мелитополь также каждый день проходят вражеские колонны личного состава и военной техники оккупантов.

"Через город в сопровождении конвоя систематически курсируют белые грузовики, в которых перевозят иранские дроны-камикадзе. Именно таким "высокоточным" оружием рашисты обстреливают жилые районы Запорожья и других населенных пунктов Украины", – отметил Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. 

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о присоединении региона к РФ.

Федоров отмечал 16 октября, что ВСУ готовят Запорожскую область к полному освобождению.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, обстрелы, Джанкой, война России против Украины, логистический центр, грузовик, войска, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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