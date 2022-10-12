"Недоброе утро для оккупантов". Мэр Мелитополя сообщил о взрыве в городе

"Недоброе утро для оккупантов Мелитополя: в городе мощный взрыв. Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде", – заявил он.
Федоров добавил, что, по предварительной информации, взорвался автомобиль.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.