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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Недоброе утро для оккупантов". Мэр Мелитополя сообщил о взрыве в городе

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Федоров сообщил, что взорвался автомобиль
Федоров сообщил, что взорвался автомобиль
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожкой области утром 12 октября произошел взрыв. Об этом сообщил в Telergam мэр города Иван Федоров.

"Недоброе утро для оккупантов Мелитополя: в городе мощный взрыв. Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде", – заявил он.

Федоров добавил, что, по предварительной информации, взорвался автомобиль.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. 

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там "референдум" о "присоединении" региона к РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Мелитополь, война России против Украины, Иван Федоров
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