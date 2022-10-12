"Недоброе утро для оккупантов". Мэр Мелитополя сообщил о взрыве в городе

"Недоброе утро для оккупантов Мелитополя: в городе мощный взрыв. Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде", – заявил он.

Федоров добавил, что, по предварительной информации, взорвался автомобиль.