Минобороны РФ показало видео учений "массированных ядерных ударов"

В ходе учений отработали "массированный ядерный удар" в ответ на ядерный удар противника, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Как отметила пресс-служба оборонного ведомства, к тренировке привлекли подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", ракетную подводную лодку "Тула" и два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.
Минобороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" с подводной лодки, а также тренировку двух Ту-95МС.
За ходом учений Путин наблюдал по видео, отметила пресс-служба министерства. Соответствующие кадры опубликовал в Twitter "Кремлевский пул РИА".
Путин наблюдает за ходом учений сил стратегического сдерживания, которые так обеспокоили США.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 26, 2022
Это вторые подобные учения в этом году. Первые прошли за 5 дней до старта спецоперации - 19 февраля pic.twitter.com/EhN9iwSy3i
Учения российских сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет проходят под кодовым названием "Гром", сообщила "Русская служба BBC", добавив, что предыдущие учения прошли 19 февраля 2022 года – за пять дней до российского вторжения в Украину. До того два года эти учения не проводились.
В Пентагоне сообщали, что РФ предупредила США о проведении ежегодных учений стратегических ядерных сил. В минобороны США заявляли, что будут следить за ходом учений в РФ.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.