Минобороны РФ показало видео учений "массированных ядерных ударов"

В ходе учений отработали "массированный ядерный удар" в ответ на ядерный удар противника, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Как отметила пресс-служба оборонного ведомства, к тренировке привлекли подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", ракетную подводную лодку "Тула" и два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Минобороны РФ опубликовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" с подводной лодки, а также тренировку двух Ту-95МС.

За ходом учений Путин наблюдал по видео, отметила пресс-служба министерства. Соответствующие кадры опубликовал в Twitter "Кремлевский пул РИА".

Путин наблюдает за ходом учений сил стратегического сдерживания, которые так обеспокоили США.



Это вторые подобные учения в этом году. Первые прошли за 5 дней до старта спецоперации - 19 февраля pic.twitter.com/EhN9iwSy3i — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 26, 2022

Учения российских сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет проходят под кодовым названием "Гром", сообщила "Русская служба BBC", добавив, что предыдущие учения прошли 19 февраля 2022 года – за пять дней до российского вторжения в Украину. До того два года эти учения не проводились.

В Пентагоне сообщали, что РФ предупредила США о проведении ежегодных учений стратегических ядерных сил. В минобороны США заявляли, что будут следить за ходом учений в РФ.