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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что Украина "в начале сотрудничества с Израилем"

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Зеленский: Израиль знает, что такое война
Зеленский: Израиль знает, что такое война
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения Украины и Израиля стали "более теплыми". Об этом глава государства сказал 26 октября на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Всех смущают наши отношения, хотя в последнее время они стали более теплыми. После паузы мы видим шаги вперед", – отметил Зеленский.

По его словам, "несколько дней назад" началось сотрудничество Украины с Израилем в вопросе противодействия иранским дронам, которые российская армия использует против Украины.

Детали Зеленский раскрывать не стал, но отметил, что именно данные израильской разведки подтверждают полученную украинской разведкой информацию об использовании Россией против Украины более 400 таких дронов.

"Мы в начале сотрудничества с Израилем. И это положительный трек со стороны Израиля. Благодарен за это. ...Израиль знает, что такое война. Мы считаем, что Израиль должен больше поддерживать Украину. Мы ждем этого еще с 24 февраля. Мы видим, что израильский народ поддерживает украинцев, но нам необходимо политическое лидерство Израиля", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходит "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

24 октября Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он в этой войне.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Иран, Израиль, война, беспилотники, Владимир Зеленский, война России против Украины, сотрудничество
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