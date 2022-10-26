Зеленский заявил, что Украина "в начале сотрудничества с Израилем"

"Всех смущают наши отношения, хотя в последнее время они стали более теплыми. После паузы мы видим шаги вперед", – отметил Зеленский.

По его словам, "несколько дней назад" началось сотрудничество Украины с Израилем в вопросе противодействия иранским дронам, которые российская армия использует против Украины.

Детали Зеленский раскрывать не стал, но отметил, что именно данные израильской разведки подтверждают полученную украинской разведкой информацию об использовании Россией против Украины более 400 таких дронов.

"Мы в начале сотрудничества с Израилем. И это положительный трек со стороны Израиля. Благодарен за это. ...Израиль знает, что такое война. Мы считаем, что Израиль должен больше поддерживать Украину. Мы ждем этого еще с 24 февраля. Мы видим, что израильский народ поддерживает украинцев, но нам необходимо политическое лидерство Израиля", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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