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Шустер пояснил, почему Израиль не желает давать оружие Украине

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Шустер: То, что происходит сегодня в Украине, может произойти и в Израиле
Шустер: То, что происходит сегодня в Украине, может произойти и в Израиле
Фото: depositphotos.com

В Израиле на данный момент нет государственных деятелей, которые думают о будущем еврейского государства и о "реальных угрозах", поэтому страна не оказывает военной помощи Украине. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Иран провозгласил одной из своих стратегических целей уничтожение государства Израиль. Это знает каждый израильтянин, каждый человек еврейского происхождения в мире. Иран начинает поставлять вооружение Путину. Я даже не хочу прибегать к сталинскому пониманию, что "враг моего врага – мой друг". Даже не в этом дело. Украина – друг. Посмотрите, сколько украинцев в Израиле живут. Сколько людей работают на израильскую экономику, на процветание Израиля. То, что происходит сегодня в Украине, может произойти и в Израиле. Эти же дроны, эти же баллистические ракеты... Да, ты технологичная страна, у тебя есть защиты. Я понимаю, что Израиль, может быть, немножко жадный с точки зрения вооружения. Может быть, у них на складах не так уж его и много, чтобы его так просто продавать или раздавать. Но все равно сейчас враг общий и угроза общая", – подчеркнул Шустер.

Он считает, что израильской власти необходимо мыслить с точки зрения государственных интересов, а не политических.

"Мне говорят: "В Израиле выборы 1 ноября. Сейчас все – "хромые утки". Никто не может принимать решений". Подождите секундочку. В Израиле не осталось государственных деятелей? Израиль – страна, которая выстрадала свою государственность через Холокост. У этой страны нет государственных деятелей? Самая большая беда, в которой мы оказались, – что нет государственных деятелей. Единственный государственный деятель сегодня – это [президент США] Джо Байден, который не думает о политике в классическом понимании этого слова. Он не думает о будущих выборах, я думаю. У него уже возраст такой, что он свое осуществил в политике. Ему сейчас надо идти в историю", – отметил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он в этой войне.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Иран, Израиль, Савик Шустер, оружие, вооружение, война России против Украины
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