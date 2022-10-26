Шустер пояснил, почему Израиль не желает давать оружие Украине

Шустер: То, что происходит сегодня в Украине, может произойти и в Израиле Фото: depositphotos.com

"Иран провозгласил одной из своих стратегических целей уничтожение государства Израиль. Это знает каждый израильтянин, каждый человек еврейского происхождения в мире. Иран начинает поставлять вооружение Путину. Я даже не хочу прибегать к сталинскому пониманию, что "враг моего врага – мой друг". Даже не в этом дело. Украина – друг. Посмотрите, сколько украинцев в Израиле живут. Сколько людей работают на израильскую экономику, на процветание Израиля. То, что происходит сегодня в Украине, может произойти и в Израиле. Эти же дроны, эти же баллистические ракеты... Да, ты технологичная страна, у тебя есть защиты. Я понимаю, что Израиль, может быть, немножко жадный с точки зрения вооружения. Может быть, у них на складах не так уж его и много, чтобы его так просто продавать или раздавать. Но все равно сейчас враг общий и угроза общая", – подчеркнул Шустер.

Он считает, что израильской власти необходимо мыслить с точки зрения государственных интересов, а не политических.

"Мне говорят: "В Израиле выборы 1 ноября. Сейчас все – "хромые утки". Никто не может принимать решений". Подождите секундочку. В Израиле не осталось государственных деятелей? Израиль – страна, которая выстрадала свою государственность через Холокост. У этой страны нет государственных деятелей? Самая большая беда, в которой мы оказались, – что нет государственных деятелей. Единственный государственный деятель сегодня – это [президент США] Джо Байден, который не думает о политике в классическом понимании этого слова. Он не думает о будущих выборах, я думаю. У него уже возраст такой, что он свое осуществил в политике. Ему сейчас надо идти в историю", – отметил Шустер.

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