"Что-то выискивать не надо, мы не теряем территории". Маляр заявила, что ВСУ находятся в активной обороне

По словам Маляр, сейчас ВСУ перешли в оборонительную фазу на всех участках фронта Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Там [на херсонском направлении] идут бои, сам Генштаб [ВСУ] это позиционирует как оборонительные действия, но вы сами по новостям видите, что в последнюю неделю несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в активной обороне. Что-то выискивать не надо, скажем так, мы не теряем территории", – отметила Маляр, описывая ситуацию на юге.

Замминистра обороны подчеркнула, что война – "это всегда динамика, она бывает разной... какие-то события нас радуют, какие-то огорчают". Она добавила, что на всех участках фронта ВСУ на данный момент ведут позиционную оборону.

"И в рамках этой обороны где-то есть определенное продвижение вперед с целью выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот, других целей", – сказала Маляр.

По ее словам, Генштаб, рассказывая о событиях на фронтах, подает информацию, решая при этом свои военные задачи, и, пока определенные действия ВСУ не закончатся успешно, их не озвучивают. Кроме того, приходится учитывать и дезинформацию, которая целенаправленно распространяется оккупантами.

"Но ключевая цель – освобождение наших территорий", – подтвердила замглавы МО Украины.