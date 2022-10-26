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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Что-то выискивать не надо, мы не теряем территории". Маляр заявила, что ВСУ находятся в активной обороне

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По словам Маляр, сейчас ВСУ перешли в оборонительную фазу на всех участках фронта
По словам Маляр, сейчас ВСУ перешли в оборонительную фазу на всех участках фронта
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Сейчас Вооруженные силы Украины осуществляют позиционную оборону с отдельными наступательными действиями. Об этом 26 октября в эфире телемарафона, который транслируется в YouTube телеканалом "Рада" сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Там [на херсонском направлении] идут бои, сам Генштаб [ВСУ] это позиционирует как оборонительные действия, но вы сами по новостям видите, что в последнюю неделю несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в активной обороне. Что-то выискивать не надо, скажем так, мы не теряем территории", – отметила Маляр, описывая ситуацию на юге.

Замминистра обороны подчеркнула, что война – "это всегда динамика, она бывает разной... какие-то события нас радуют, какие-то огорчают". Она добавила, что на всех участках фронта ВСУ на данный момент ведут позиционную оборону.

"И в рамках этой обороны где-то есть определенное продвижение вперед с целью выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот, других целей", – сказала Маляр.

По ее словам, Генштаб, рассказывая о событиях на фронтах, подает информацию, решая при этом свои военные задачи, и, пока определенные действия ВСУ не закончатся успешно, их не озвучивают. Кроме того, приходится учитывать и дезинформацию, которая целенаправленно распространяется оккупантами.

"Но ключевая цель – освобождение наших территорий", – подтвердила замглавы МО Украины.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

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