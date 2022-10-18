Маляр: Россия стреляет ракетами, которые при другой власти были вывезены из Украины

"Высокоточных ракет остается меньше, а другие еще есть. Давайте не забывать, что они 30 лет готовились к этой войне, и есть такие грустные вещи, что из Украины много ракет при разной власти переместились в Россию, которыми они теперь сюда и стреляют. Это очень серьезный вопрос безопасности нашего государства, и надо ставить вопрос, как так вышло", – сказала она.
Маляр подчеркнула, что запас ракет у России еще есть.
Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал 14 октября данные о количестве высокоточных ракет в арсенале российской армии. По его данным, общее число ракет, которые остались у РФ, составляет 609.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.
9 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что у России осталось менее 200 "Искандеров", а ракет С-300 хватит на три года.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 27 сентября, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.
По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.