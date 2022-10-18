Маляр: Россия стреляет ракетами, которые при другой власти были вывезены из Украины

У России еще есть ракеты для обстрелов Украины, заявила Маляр Фото: EPA

"Высокоточных ракет остается меньше, а другие еще есть. Давайте не забывать, что они 30 лет готовились к этой войне, и есть такие грустные вещи, что из Украины много ракет при разной власти переместились в Россию, которыми они теперь сюда и стреляют. Это очень серьезный вопрос безопасности нашего государства, и надо ставить вопрос, как так вышло", – сказала она.

Маляр подчеркнула, что запас ракет у России еще есть.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал 14 октября данные о количестве высокоточных ракет в арсенале российской армии. По его данным, общее число ракет, которые остались у РФ, составляет 609.