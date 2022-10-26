Дожди немного замедлили продвижение ВСУ на юге – Резников

Резников: На юге мы продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Сейчас некоторые погодные условия, я имею в виду дождь, немного замедляют нас Фото: ЕРА

Резников сказал, что сейчас – третья стадия полномасштабной войны. На первой задачей ВСУ было остановить оккупантов, на второй – добиться баланса, стабилизировать линию фронта.

Третья стадия – контрнаступление на разных направлениях, сообщил он.

"На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Сейчас некоторые погодные условия, я имею в виду дождь, немного замедляют нас. Но мы используем тактику шаг за шагом возвращать наши села, метры и километры, и мы будем продолжать делать это", – добавил Резников.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне – единственном областном центре, который им удалось захватить. Журналист спросил, готовы ли украинские войска к битве в Херсоне и ожидает ли министр этого в ближайшее время.

Резников в ответ сказал, что не верит в то, что российская армия будет вести уличные бои, так как оккупантам это невыгодно.

"Мы контролируем все мосты через Днепр, используя такие комплексы, как американские HIMARS, а также другие РСЗО, в частности M270, артиллерию калибра 155-мм – все это современные системы стандарта НАТО, например M777 из США. Для них оставаться в Херсоне – это реальный риск, потому что у них не будет возможности убежать, как они сделали на харьковском направлении – в Изюме и других городах", – пояснил Резников. Он считает, что россияне будут бежать из Херсона.

Как отметил в Telegram украинский телеведущий и политолог Тарас Березовец, на юге Украины уже больше недели идут дожди.

"Вода заливает взводные опорные пункты, хлюпает в окопах, на ногах грязь налипает огромными комьями, так что на каждом ботинке висит дополнительно по два кило чернозема. Наступать в таких условиях значительно сложнее", – добавил он.