ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дожди немного замедлили продвижение ВСУ на юге – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: На юге мы продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Сейчас некоторые погодные условия, я имею в виду дождь, немного замедляют нас
Резников: На юге мы продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Сейчас некоторые погодные условия, я имею в виду дождь, немного замедляют нас
Фото: ЕРА

Из-за ухудшения погодных условий продвижение Вооруженных сил Украины на юге замедлилось. Об этом в интервью Fox News, которое вышло 26 октября, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников сказал, что сейчас – третья стадия полномасштабной войны. На первой задачей ВСУ было остановить оккупантов, на второй – добиться баланса, стабилизировать линию фронта. 

Третья стадия – контрнаступление на разных направлениях, сообщил он. 

"На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Сейчас некоторые погодные условия, я имею в виду дождь, немного замедляют нас. Но мы используем тактику шаг за шагом возвращать наши села, метры и километры, и мы будем продолжать делать это", – добавил Резников. 

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне – единственном областном центре, который им удалось захватить. Журналист спросил, готовы ли украинские войска к битве в Херсоне и ожидает ли министр этого в ближайшее время. 

Резников в ответ сказал, что не верит в то, что российская армия будет вести уличные бои, так как оккупантам это невыгодно. 

"Мы контролируем все мосты через Днепр, используя такие комплексы, как американские HIMARS, а также другие РСЗО, в частности M270, артиллерию калибра 155-мм – все это современные системы стандарта НАТО, например M777 из США. Для них оставаться в Херсоне – это реальный риск, потому что у них не будет возможности убежать, как они сделали на харьковском направлении – в Изюме и других городах", – пояснил Резников. Он считает, что россияне будут бежать из Херсона. 

Как отметил в Telegram украинский телеведущий и политолог Тарас Березовец, на юге Украины уже больше недели идут дожди. 

"Вода заливает взводные опорные пункты, хлюпает в окопах, на ногах грязь налипает огромными комьями, так что на каждом ботинке висит дополнительно по два кило чернозема. Наступать в таких условиях значительно сложнее", – добавил он. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Продвижение ВСУ продолжается.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, Алексей Резников, война России против Украины, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Женщина должна приносить радость". 47-летний Арестович показал, как его носят на руках
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
"Сладкая парочка". Экс-супруг Ани Лорак снялся в объятиях своей новой избранницы
"Ты же не украинская певица! Или забыла?", "Душа болит у нее за Украину". В сети продолжают обсуждать Брежневу, сменившую сценическое имя
"Ты же не украинская певица! Или забыла?", "Душа болит у нее за Украину". В сети продолжают обсуждать Брежневу, сменившую сценическое имя
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу
Экоактивисты испачкали тортом восковую фигуру Чарльза III в знак протеста
Экоактивисты испачкали тортом восковую фигуру Чарльза III в знак протеста
"Будут рекорды кассовых сборов, награды". Конор Макгрегор намерен подвинуть голливудских звезд
"Будут рекорды кассовых сборов, награды". Конор Макгрегор намерен подвинуть голливудских звезд
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк
"Зачем?", "Очень похожая ассоциация". Жена продюсера студии "Квартал 95" размазала помаду перед камерой
"Зачем?", "Очень похожая ассоциация". Жена продюсера студии "Квартал 95" размазала помаду перед камерой
Monatik озвучил сумму, которую собрал во время концертного тура за границей в поддержку Украины
Monatik озвучил сумму, которую собрал во время концертного тура за границей в поддержку Украины
"Крепкий товарищ по оружию для "Неудержимых 5". Дольф Лундгрен пообедал с Усиком и намекнул ему на кинокарьеру
"Крепкий товарищ по оружию для "Неудержимых 5". Дольф Лундгрен пообедал с Усиком и намекнул ему на кинокарьеру
"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала свою новую иллюстрацию
"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала свою новую иллюстрацию
Автор книги "Вся кремлевская рать", российский журналист Зыгарь спустя четыре года после развода заключил брак с российским актером
Автор книги "Вся кремлевская рать", российский журналист Зыгарь спустя четыре года после развода заключил брак с российским актером
"Благодарен за этапы жизни, когда денег хватало только на метро". В день 40-летия Тан составил список "спасибо" из 40 пунктов
"Благодарен за этапы жизни, когда денег хватало только на метро". В день 40-летия Тан составил список "спасибо" из 40 пунктов
"Очень красивый". Каменских показала, что ей подарили на концерте в Испании
"Очень красивый". Каменских показала, что ей подарили на концерте в Испании
Жена Тигипко снялась в декольтированном топе, держа руку на бедре
Жена Тигипко снялась в декольтированном топе, держа руку на бедре
  "Руський окупант, пішов ти шляхом". Бебешко презентовал песню на украинском языке "Саша Прутень". Аудио
  "Руський окупант, пішов ти шляхом". Бебешко презентовал песню на украинском языке "Саша Прутень". Аудио
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (168242)
2
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (156677)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (132822)
4
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (123873)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (66664) G
6
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (51960)
7
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (42713)
8
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой (40878)
 
 
 
 