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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Любое предложение "дипломатического урегулирования" означает принятие Украиной ультиматумов РФ. Зачем?

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Подоляк: Украина уже успешно контрнаступает, продолжайте помогать
Подоляк: Украина уже успешно контрнаступает, продолжайте помогать
Фото: Офіс Президента / Telegram

Предложения о дипломатическом урегулировании конфликта между Россией и Украиной предполагают принятие Украиной ультиматума РФ и безнаказанность страны-агрессора.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter. 

"Любое предложение "дипломатического урегулирования" на самом деле означает одно: Украина должна сдаться, принять ультиматумы РФ, а агрессор – избежать наказания. То есть это только триумф [президента РФ Владимира] Путина и коллапс международного права. Зачем? Украина уже успешно контрнаступает, продолжайте помогать", – написал он. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечали отказом.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс между странами, который проходил на уровне делегаций, приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. С тех пор он не был возобновлен.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявлял 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Михаил Подоляк, контрнаступление
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