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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о сторонниках перемирия в Европе: "Пусть отдадут свою землю Путину"

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Данилов: Это наша Конституция, наши законы и наша земля
Данилов: Это наша Конституция, наши законы и наша земля
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Украина не откажется от оккупированных территорий ни при каких условиях. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в опубликованном 25 октября интервью Sky News.

На  озвученное журналистом канала мнение нескольких европейских дипломатов, что Украина могла бы отказаться от захваченных Россией с 2014 года земель в обмен, например, на членство в НАТО, Данилов дал резкий ответ.

"Я не знаю, с кем вы разговариваете в Европе и какое отношение эти люди имеют к нашей независимости", – сказал он.

Политик напомнил, что президент Франции Николя Саркози пытался вести переговоры с Россией по поводу Грузии в войне 2008 года, и в результате она потеряла часть своих территорий.

"После того, как деятели Франции и Германии заставили нас подписать Минские соглашения [в 2014 году], мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей, но мы не перестали за них воевать и не перестали их защищать, потому что они наши. Это наша Конституция, это наши законы, это наша земля. Пусть они [европейские лидеры] отдадут свою землю Путину. Я хочу посмотреть, как отреагирует их общество, их избиратели и их дети", – объяснил свою позицию секретарь СНБО.

Он отметил, что никогда нельзя подстрекать террористов, потому что их желание "брать, брать и еще раз брать будет только возрастать".

"Сейчас Путин мало чем отличается от Гитлера – он просто современный Гитлер. С 1941-го по 1945 год Германия находилась в состоянии войны почти со всем миром. В мае 1945 года она осталась в руинах. То же самое произойдет и с Россией. Она обречена на это", – подвел итог Данилов.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации".

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Теги: Владимир Путин, Франция, Адольф Гитлер, СНБО, Донбасс, Николя Саркози, переговоры, перемирие, Минские соглашения, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов
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