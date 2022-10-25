Данилов о сторонниках перемирия в Европе: "Пусть отдадут свою землю Путину"

Данилов: Это наша Конституция, наши законы и наша земля Фото: Олексій Данілов / Facebook

На озвученное журналистом канала мнение нескольких европейских дипломатов, что Украина могла бы отказаться от захваченных Россией с 2014 года земель в обмен, например, на членство в НАТО, Данилов дал резкий ответ.

"Я не знаю, с кем вы разговариваете в Европе и какое отношение эти люди имеют к нашей независимости", – сказал он.

Политик напомнил, что президент Франции Николя Саркози пытался вести переговоры с Россией по поводу Грузии в войне 2008 года, и в результате она потеряла часть своих территорий.

"После того, как деятели Франции и Германии заставили нас подписать Минские соглашения [в 2014 году], мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей, но мы не перестали за них воевать и не перестали их защищать, потому что они наши. Это наша Конституция, это наши законы, это наша земля. Пусть они [европейские лидеры] отдадут свою землю Путину. Я хочу посмотреть, как отреагирует их общество, их избиратели и их дети", – объяснил свою позицию секретарь СНБО.

Он отметил, что никогда нельзя подстрекать террористов, потому что их желание "брать, брать и еще раз брать будет только возрастать".

"Сейчас Путин мало чем отличается от Гитлера – он просто современный Гитлер. С 1941-го по 1945 год Германия находилась в состоянии войны почти со всем миром. В мае 1945 года она осталась в руинах. То же самое произойдет и с Россией. Она обречена на это", – подвел итог Данилов.