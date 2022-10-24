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ВОЙНА В УКРАИНЕ

86% украинцев против переговоров с Россией, даже если оккупанты продолжат обстреливать украинские города – опрос

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

86% украинцев выступают за продолжение вооруженного сопротивления российской агрессии, даже если оккупанты продолжат обстреливать украинские города. Об этом свидетельствуют опубликованные 24 октября результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В то же время 10% опрошенных считают, что необходимо перейти к переговорам с РФ для скорейшего прекращения обстрелов населенных пунктов Украины. При этом они допускают вариант, чтобы пойти на уступки России.

Еще 4% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 21–23 октября среди граждан Украины в возрасте 18 лет и старше. Всего опрошено 1000 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий, методом телефонных интервью с использованием компьютера. В выборку не включались граждане, выехавшие за границу после 24 февраля.

Социологи отмечают, что формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

Теги: Россия, Украина, соцопрос, переговоры, обстрелы, украинцы, война России против Украины, КМИС
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