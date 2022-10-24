86% украинцев против переговоров с Россией, даже если оккупанты продолжат обстреливать украинские города – опрос

В то же время 10% опрошенных считают, что необходимо перейти к переговорам с РФ для скорейшего прекращения обстрелов населенных пунктов Украины. При этом они допускают вариант, чтобы пойти на уступки России.

Еще 4% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 21–23 октября среди граждан Украины в возрасте 18 лет и старше. Всего опрошено 1000 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий, методом телефонных интервью с использованием компьютера. В выборку не включались граждане, выехавшие за границу после 24 февраля.

Социологи отмечают, что формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3% для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 10%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)