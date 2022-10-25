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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер рассказал о планах Эрдогана усадить за стол переговоров Зеленского и Путина

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Эрдоган (на фото) неоднократно инициировал проведение переговоров между Зеленским и Путиным
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Эрдоган (на фото) неоднократно инициировал проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Фото: ЕРА

Инициатива президента Турции Реджепа Эрдогана усадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не имеет перспектив. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Говорить не о чем. Сегодня быть посредником между Путиным и Зеленским – это ни о чем. Убедить Путина в том, что любая эскалация – это для него проигрыш, уже нереально. В чем убеждать Зеленского? В том, что он должен перестать сопротивляться? Он этого не захочет, и народ этого не позволит. Отдать территории? Нет. Как любят говорить люди, которые называют себя опытными дипломатами: "Все наши несогласия давайте отбросим и будем говорить на основании тех вопросов, в которых мы соглашаемся". Так покажите мне хоть один вопрос, по которому Путин и Зеленский могут найти общий язык", – отметил Шустер.

Он считает, что организацией переговоров между Зеленским и Путиным президент Турции хочет войти в историю.

"Эрдоган как раз мыслит геополитически в свою пользу. Есть тюркский мир. И он создал уже союз тюркских государств и хочет этот союз... Он уже и так его де-факто возглавляет. Я думаю, что тюркский мир – это его задача, так он хочет войти в историю. Он и пытается в историю войти. Но мне кажется, он немножко перепутал дверь", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Эрдоган неоднократно инициировал проведение переговоров между Зеленским и Путиным.

Турция выразила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне вторжения. При этом Анкара, являющаяся членом НАТО, не поддержала западные санкции против РФ и углубила сотрудничество с Москвой в некоторых сферах.

Турция также выступала в качестве посредника между Украиной и Россией во время переговоров о разблокировании украинских черноморских портов для экспорта продовольствия.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Савик Шустер, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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