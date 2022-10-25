Шустер рассказал о планах Эрдогана усадить за стол переговоров Зеленского и Путина

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Эрдоган (на фото) неоднократно инициировал проведение переговоров между Зеленским и Путиным Фото: ЕРА

"Говорить не о чем. Сегодня быть посредником между Путиным и Зеленским – это ни о чем. Убедить Путина в том, что любая эскалация – это для него проигрыш, уже нереально. В чем убеждать Зеленского? В том, что он должен перестать сопротивляться? Он этого не захочет, и народ этого не позволит. Отдать территории? Нет. Как любят говорить люди, которые называют себя опытными дипломатами: "Все наши несогласия давайте отбросим и будем говорить на основании тех вопросов, в которых мы соглашаемся". Так покажите мне хоть один вопрос, по которому Путин и Зеленский могут найти общий язык", – отметил Шустер.

Он считает, что организацией переговоров между Зеленским и Путиным президент Турции хочет войти в историю.

"Эрдоган как раз мыслит геополитически в свою пользу. Есть тюркский мир. И он создал уже союз тюркских государств и хочет этот союз... Он уже и так его де-факто возглавляет. Я думаю, что тюркский мир – это его задача, так он хочет войти в историю. Он и пытается в историю войти. Но мне кажется, он немножко перепутал дверь", – подчеркнул Шустер.

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