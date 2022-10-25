Шустер рассказал о планах Эрдогана усадить за стол переговоров Зеленского и Путина

"Говорить не о чем. Сегодня быть посредником между Путиным и Зеленским – это ни о чем. Убедить Путина в том, что любая эскалация – это для него проигрыш, уже нереально. В чем убеждать Зеленского? В том, что он должен перестать сопротивляться? Он этого не захочет, и народ этого не позволит. Отдать территории? Нет. Как любят говорить люди, которые называют себя опытными дипломатами: "Все наши несогласия давайте отбросим и будем говорить на основании тех вопросов, в которых мы соглашаемся". Так покажите мне хоть один вопрос, по которому Путин и Зеленский могут найти общий язык", – отметил Шустер.
Он считает, что организацией переговоров между Зеленским и Путиным президент Турции хочет войти в историю.
"Эрдоган как раз мыслит геополитически в свою пользу. Есть тюркский мир. И он создал уже союз тюркских государств и хочет этот союз... Он уже и так его де-факто возглавляет. Я думаю, что тюркский мир – это его задача, так он хочет войти в историю. Он и пытается в историю войти. Но мне кажется, он немножко перепутал дверь", – подчеркнул Шустер.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Эрдоган неоднократно инициировал проведение переговоров между Зеленским и Путиным.
Турция выразила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне вторжения. При этом Анкара, являющаяся членом НАТО, не поддержала западные санкции против РФ и углубила сотрудничество с Москвой в некоторых сферах.
Турция также выступала в качестве посредника между Украиной и Россией во время переговоров о разблокировании украинских черноморских портов для экспорта продовольствия.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".