Россию уже давно никто не боится, переговоров не будет – Ермак

Глава ОП напомнил о российских "грязных" манипуляцих с Запорожской АЭС, устрашениях Каховской ГЭС, терактах против украинских военнопленных в Оленовке, а также о "грязной" войне с гражданским населением и терроре после поражений на поле боя.
"Грязное государство под названием Россия с довольно примитивными конструкциями", – написал он.
По словам Ермака, Россию "давно уже никто не боится, потому что они – слабые трусы, которые мечтают о переговорах, чтобы остановить свой крах".
"Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется из России в изоляции, в которой она обязательно окажется", – заявил глава ОП.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.