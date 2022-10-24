Россию уже давно никто не боится, переговоров не будет – Ермак

По словам главы ОП, Россию давно никто не боится, потому что "они – слабые трусы, которые мечтают о переговорах" Фото: president.gov.ua

Глава ОП напомнил о российских "грязных" манипуляцих с Запорожской АЭС, устрашениях Каховской ГЭС, терактах против украинских военнопленных в Оленовке, а также о "грязной" войне с гражданским населением и терроре после поражений на поле боя.

"Грязное государство под названием Россия с довольно примитивными конструкциями", – написал он.

По словам Ермака, Россию "давно уже никто не боится, потому что они – слабые трусы, которые мечтают о переговорах, чтобы остановить свой крах".

"Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется из России в изоляции, в которой она обязательно окажется", – заявил глава ОП.