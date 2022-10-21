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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин смягчил позицию в вопросе переговоров с Украиной – Эрдоган

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Реджеп Эрдоган высказался о войне России против Украины
Реджеп Эрдоган высказался о войне России против Украины
Фото: EPA

Турция не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украины. Об этом 21 октября заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Азербайджан, сообщает агентство Anadolu.

Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной.

"В ближайшие дни по итогам телефонных переговоров [с Путиным и Зеленским] поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", – сказал Эрдоган.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Турция выразила поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне вторжения. При этом Анкара, являющаяся членом НАТО, не поддержала западные санкции против РФ и углубила сотрудничество с Москвой в некоторых сферах.

Турция также выступала в качестве посредника между Украиной и Россией во время переговоров о разблокировании украинских черноморских портов для экспорта продовольствия.

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, война России против Украины
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