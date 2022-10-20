США обсудили с Турцией риски уклонения от антироссийских санкций

Розенберг находилась в Турции с 17-го по 19 октября. Она встретилась с представителями правительства, министерства финансов, министерства иностранных дел Турции, а также представителями частного финансового и коммерческого секторов, учеными и членами гражданского общества, сообщили в пресс-службе.

Во время этих переговоров Розенберг "затронула ряд тем, включая санкции и экспортные ограничения, введенные в отношении России широкой коалицией из более чем 30 стран, энергетическую безопасность, политику борьбы с отмыванием денег и борьбу с финансированием терроризма".

"Эти встречи подтвердили важность тесного партнерства между Соединенными Штатами и Турцией в устранении рисков, вызванных уклонением от санкций и другой незаконной финансовой деятельностью", – добавили в Минфине США.