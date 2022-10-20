США обсудили с Турцией риски уклонения от антироссийских санкций

Розенберг находилась в Турции с 17-го по 19 октября. Она встретилась с представителями правительства, министерства финансов, министерства иностранных дел Турции, а также представителями частного финансового и коммерческого секторов, учеными и членами гражданского общества, сообщили в пресс-службе.
Во время этих переговоров Розенберг "затронула ряд тем, включая санкции и экспортные ограничения, введенные в отношении России широкой коалицией из более чем 30 стран, энергетическую безопасность, политику борьбы с отмыванием денег и борьбу с финансированием терроризма".
"Эти встречи подтвердили важность тесного партнерства между Соединенными Штатами и Турцией в устранении рисков, вызванных уклонением от санкций и другой незаконной финансовой деятельностью", – добавили в Минфине США.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Турция выразила поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины на фоне вторжения. При этом Анкара, являющаяся членом НАТО, не поддержала западные санкции против РФ и углубила сотрудничество с Москвой в некоторых сферах. Турция также выступала в качестве посредника между Украиной и Россией во время переговоров о разблокировании украинских черноморских портов для экспорта продовольствия.
В мае 2022 года "Европейская правда" писала, что Турция помогает России обходить санкции. В августе, по данным агентства Bloomberg, власти США предупредили турецких коллег о готовности ввести ответные меры на попытки обойти ограничения. Анкара при этом подчеркивала, что выступает за соблюдение санкционного режима.