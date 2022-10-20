ГОРДОН
 
 
МИР

США обсудили с Турцией риски уклонения от антироссийских санкций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США обсудили с Турцией вопрос соблюдения антироссийских санкций
США обсудили с Турцией вопрос соблюдения антироссийских санкций
Фото: EPA

Помощница министра финансов по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями США Элизабет Розенберг обсудила с представителями турецких властей соблюдение санкций и других ограничений, введенных против России западными странами за вторжение в Украину. Об этом сообщается на сайте Минфина США 19 октября.

Розенберг находилась в Турции с 17-го по 19 октября. Она встретилась с представителями правительства, министерства финансов, министерства иностранных дел Турции, а также представителями частного финансового и коммерческого секторов, учеными и членами гражданского общества, сообщили в пресс-службе.

Во время этих переговоров Розенберг "затронула ряд тем, включая санкции и экспортные ограничения, введенные в отношении России широкой коалицией из более чем 30 стран, энергетическую безопасность, политику борьбы с отмыванием денег и борьбу с финансированием терроризма".

"Эти встречи подтвердили важность тесного партнерства между Соединенными Штатами и Турцией в устранении рисков, вызванных уклонением от санкций и другой незаконной финансовой деятельностью", – добавили в Минфине США.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Турция выразила поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины на фоне вторжения. При этом Анкара, являющаяся членом НАТО, не поддержала западные санкции против РФ и углубила сотрудничество с Москвой в некоторых сферах. Турция также выступала в качестве посредника между Украиной и Россией во время переговоров о разблокировании украинских черноморских портов для экспорта продовольствия.

В мае 2022 года "Европейская правда" писала, что Турция помогает России обходить санкции. В августе, по данным агентства Bloomberg, власти США предупредили турецких коллег о готовности ввести ответные меры на попытки обойти ограничения. Анкара при этом подчеркивала, что выступает за соблюдение санкционного режима.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, Турция, санкции, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, минфин США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
Принцесса Норвегии может лишиться королевского титула из-за жениха-шамана
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Ну нельзя же так по-космически общаться с людьми". В сети обсуждают концерт Тины Кароль в Торонто
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
"Каждый день меня встречает у дверей". Футболист Зинченко рассказал, за что благодарен своей жене
Чмерковский показал, как снимает стресс
Чмерковский показал, как снимает стресс
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Евровидение 2023". Еще одна страна вслед за Северной Македонией и Черногорией отказалась от участия в конкурсе
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
"Время повернулось вспять. Такая прекрасная!" 47-летняя Лонгория снялась в бюстгальтере перед зеркалом
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Макаревич прокомментировал свое совместное фото с Пугачевой и Гребенщиковым
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Бедняков во второй раз стал отцом и показал фото новорожденного сына
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
Свитолина впервые показала новорожденную дочь в полный рост
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
"Надел на концертную вышиванку военный пиксель". Бандурист из "Шпилястих кобзарів" Викарчук защищает Украину от российских оккупантов
"Боже, как чувственно и красиво!" Каменских без макияжа сняла ролик под песню своей коллеги
"Боже, как чувственно и красиво!" Каменских без макияжа сняла ролик под песню своей коллеги
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
"Слово "разлука" вдруг прозвучало как "измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как за одну минуту приготовить кексы. Рецепт от кулинарного блогера
  "Получаются очень вкусными и пышными". Как за одну минуту приготовить кексы. Рецепт от кулинарного блогера
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
"Какая шикарная", "Одинокая девушка". 57-летняя Херли снялась в декольтированном наряде
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (440941)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (268131)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (221404)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (163759)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (95780)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (83914)
7
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (81793)
8
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (69785)
 
 
 
 