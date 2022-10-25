В Харьковской области под временной оккупацией находятся 34 населенных пункта – ОВА

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Видеозапись эфира с участием Синегубова опубликована на его странице в Facebook.

"У нас пока официально находится под оккупацией 34 населенных пункта – это 1,8% всей… территории Харьковской области. Ждем сообщений от Генштаба. Мы знаем, что ведутся активные боевые действия. И погода, и враг вносят свои коррективы, и никто добровольно не уходит с нашей территории. Поэтому нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр нашей земли", – сказал Синегубов.

20 октября Синегубов сообщал, что в Харьковской области оставались под временной оккупацией 32 населенных пункта.

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