В Харьковской области задержали двух мужчин, которые сотрудничали с россиянами во время оккупации Изюма

"По данным следствия, во время оккупации Изюма местный житель согласился на предложение российских военных и занял должность в псевдоправоохранительном органе. Он стал "полицейским патрульно-постовой службы" в так называемой "народной милиции Изюма". Другой подозреваемый также согласился сотрудничать с оккупантами и стал водителем дежурной части. Он возил псевдополицейских по необходимым адресам, а также ремонтировал служебные автомобили", – говорится в сообщении.

Мужчины были задержаны в Харьковской области 24 октября. Им объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса). Областная прокуратура просит суд арестовать подозреваемых.