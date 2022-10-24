В Изюме нашли 13 мешков секретной документации российских оккупантов – полиция

Правоохранители изъяли 13 мешков с документами, обнаруженные на территории лицея в подвальном помещении, рассказали в полиции Харьковской области Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Об этом 24 октября сообщается в Facebook полиции Харьковской области.

Отмечается, что "находку" обнаружили на территории лицея в подвальном помещении.

"Полицейские изъяли 13 мешков с документами. Среди выявленных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение в Украину, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих танковых бригад Вооруженных сил России, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей", – говорится в сообщении.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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