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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюме нашли 13 мешков секретной документации российских оккупантов – полиция

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Правоохранители изъяли 13 мешков с документами, обнаруженные на территории лицея в подвальном помещении, рассказали в полиции Харьковской области
Правоохранители изъяли 13 мешков с документами, обнаруженные на территории лицея в подвальном помещении, рассказали в полиции Харьковской области
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Полицейские изъяли секретную документацию российских захватчиков в деоккупированным Изюме Харьковской области.

Об этом 24 октября сообщается в Facebook полиции Харьковской области.

Отмечается, что "находку" обнаружили на территории лицея в подвальном помещении.

"Полицейские изъяли 13 мешков с документами. Среди выявленных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение в Украину, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих танковых бригад Вооруженных сил России, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей", – говорится в сообщении.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02GiwWVEXGpqyAZCFdwWNHLu4swGc58UWA7BMppcbFrrbFfgW2Dv6HkkUKF7xJymR7l

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

Теги: Россия, Украина, полиция, Изюм, Харьковская область, правоохранители, война России против Украины, полицейский, уголовное производство, находка, российские оккупанты, деоккупация
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