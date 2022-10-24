В Изюме нашли 13 мешков секретной документации российских оккупантов – полиция

Об этом 24 октября сообщается в Facebook полиции Харьковской области.
Отмечается, что "находку" обнаружили на территории лицея в подвальном помещении.
"Полицейские изъяли 13 мешков с документами. Среди выявленных вещественных доказательств – секретное боевое распоряжение военных РФ на вторжение в Украину, топографическая карта Харьковской области по маршруту движения, списки личного состава военнослужащих танковых бригад Вооруженных сил России, документы структурных подразделений ВГА Изюмского района, учебных заведений, медицинских учреждений, предпринимателей", – говорится в сообщении.
Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.