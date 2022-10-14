В Изюм Харьковской области вернули газоснабжение. У первых 500 семей уже есть в домах газ

По его словам, первые 500 семей Изюма уже имеют в домах газ. Кроме этого, продолжаются работы в селах Балаклейского района и поселке Волохов Яр Чугуевского района.
Также работы по восстановлению газоснабжения осуществлены, по информации Синегубова, в селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района.
Глава Харьковской ОВА поблагодарил украинских газовиков за их труд, отметив, что всего за сутки они подключили газ к более чем 3000 домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что с Изюмом возобновляется железнодорожное сообщение. В восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.