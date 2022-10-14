В Изюм Харьковской области вернули газоснабжение. У первых 500 семей уже есть в домах газ

По его словам, первые 500 семей Изюма уже имеют в домах газ. Кроме этого, продолжаются работы в селах Балаклейского района и поселке Волохов Яр Чугуевского района.

Также работы по восстановлению газоснабжения осуществлены, по информации Синегубова, в селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района.

Глава Харьковской ОВА поблагодарил украинских газовиков за их труд, отметив, что всего за сутки они подключили газ к более чем 3000 домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.