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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюм Харьковской области вернули газоснабжение. У первых 500 семей уже есть в домах газ

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По словам Олега Синегубова, возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района
По словам Олега Синегубова, возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В Изюм Харьковской области вернули газоснабжение. Также возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмского района, где подключены к газу уже около 900 домовладений. Об этом 14 октября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, первые 500 семей Изюма уже имеют в домах газ. Кроме этого, продолжаются работы в селах Балаклейского района и поселке Волохов Яр Чугуевского района.

Также работы по восстановлению газоснабжения осуществлены, по информации Синегубова, в селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района.

Глава Харьковской ОВА поблагодарил украинских газовиков за их труд, отметив, что всего за сутки они подключили газ к более чем 3000 домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

7 октября пресс-служба "Укрзалізниці" заявила, что с Изюмом возобновляется железнодорожное сообщениеВ восстановлении инфраструктуры на деоккупированной и прифронтовой территории Харьковской области задействовано около 100 железнодорожников и более 10 единиц техники.

Теги: Украина, газ, война, Изюм, Харьковская область, Чугуев, Купянск, война России против Украины, Балаклея, работа, Олег Синегубов, восстановление
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