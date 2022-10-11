В Изюмском районе нашли тело замученного россиянами мужчины – Офис генпрокурора

"10 октября правоохранители обнаружили в лесопосадке в селе Синичено Изюмского района тело замученного мужчины. Его голова была полностью обмотана тканью, а руки связаны шнуром. По предварительным данным следствия, мужчину убили и замучили российские военные во время оккупации населенного пункта. После этого они бросили тело убитого в лесопосадке", – говорится в сообщении.

Тело погибшего направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).