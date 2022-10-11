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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюмском районе нашли тело замученного россиянами мужчины – Офис генпрокурора

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Офис генпрокурора сообщил, что тело погибшего передали на экспертизу
Офис генпрокурора сообщил, что тело погибшего передали на экспертизу
Фото: radiosvoboda.org

В Изюмском районе Харьковской области нашли тело мужчины, который, по предварительным данным следствия, был убит российскими военными. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 11 октября.

"10 октября правоохранители обнаружили в лесопосадке в селе Синичено Изюмского района тело замученного мужчины. Его голова была полностью обмотана тканью, а руки связаны шнуром. По предварительным данным следствия, мужчину убили и замучили российские военные во время оккупации населенного пункта. После этого они бросили тело убитого в лесопосадке", – говорится в сообщении.

Тело погибшего направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских, которые уже эксгумировали, есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.

"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, в том числе с отрезанными гениталиями", – сообщил 19 сентября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. США, как и Евросоюзосудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.

23 сентября эксгумация на месте массового захоронения в Изюме была завершена. Из него извлекли 447 тел. Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Изюм, Харьковская область, пытки, война России против Украины, Офис генпрокурора, россияне
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