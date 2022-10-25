За сутки оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных удара по Украине – Генштаб ВСУ

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В частности, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры в Угледаре и Нескучном Донецкой области, Новой Каменке Херсонской области и Николаеве.
По данным Генштаба, на волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях враг вел обстрелы:
- на северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области.
- на слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатное и Чугуновка Харьковской области;
- на купянском и лиманском направлениях – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполовка Донецкой области;
- на бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
- на авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское;
- на новопавловском и запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степовое, Червоное и Щербаки Запорожской области;
- на южнобужском направлении под огнем были районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Сухой Ставок Херсонской области и Терновые Поды Николаевской.
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.