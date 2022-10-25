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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных удара по Украине – Генштаб ВСУ

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Оккупанты не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру
Оккупанты не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру
Фото: EPA

Россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и домам мирного населения. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 октября.

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры в Угледаре и Нескучном Донецкой области, Новой Каменке Херсонской области и Николаеве.

По данным Генштаба, на волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях враг вел обстрелы:

  • на северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области.
  • на слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатное и Чугуновка Харьковской области;
  • на купянском и лиманском направлениях – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполовка Донецкой области;
  • на бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
  • на авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское;
  • на новопавловском и запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степовое, Червоное и Щербаки Запорожской области;
  • на южнобужском направлении под огнем были районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Сухой Ставок Херсонской области и Терновые Поды Николаевской.
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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Марьинка, Соледар, Черниговская область, Красногоровка, Андреевка, Опытное, Майорск, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Бахмут, Угледар
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