За сутки оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных удара по Украине – Генштаб ВСУ

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры в Угледаре и Нескучном Донецкой области, Новой Каменке Херсонской области и Николаеве.

По данным Генштаба, на волынском и полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях враг вел обстрелы:

на северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области.

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области. на слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатное и Чугуновка Харьковской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатное и Чугуновка Харьковской области; на купянском и лиманском направлениях – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполовка Донецкой области;

– из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполовка Донецкой области; на бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области; на авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское; на новопавловском и запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степовое, Червоное и Щербаки Запорожской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степовое, Червоное и Щербаки Запорожской области; на южнобужском направлении под огнем были районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Сухой Ставок Херсонской области и Терновые Поды Николаевской.