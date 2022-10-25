"Внедряла стандарты образования России". СБУ задержала директора лицея в Харьковской области

Российские учебники оккупанты завезли в лицей в начале учебного года, отметили в СБУ Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Об этом 24 октября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

"С конца июля директор лицея осуществляла деятельность, направленную на внедрение в этом заведении стандартов образования государства-агрессора. Указание об этом она получила от так называемого председателя оккупационной администрации Великого Бурлука, – говорится в сообщении. – Своим подчиненным учителям директор сообщила, что в новом учебном году образовательный процесс в лицее будет осуществляться на русском языке, по российской образовательной программе и по учебникам издательства РФ".

По данным следствия, российские учебники оккупанты завезли в лицей в начале учебного года.

Отмечается, что следователи СБУ сообщили директору лицея о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.

"Кроме основного наказания за такое преступление в виде исправительных работ, ареста или лишения свободы, к виновному лицу будет применено еще и дополнительное наказание – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет", – резюмировали в спецслужбе.

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