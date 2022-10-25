"Внедряла стандарты образования России". СБУ задержала директора лицея в Харьковской области

Об этом 24 октября сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.
"С конца июля директор лицея осуществляла деятельность, направленную на внедрение в этом заведении стандартов образования государства-агрессора. Указание об этом она получила от так называемого председателя оккупационной администрации Великого Бурлука, – говорится в сообщении. – Своим подчиненным учителям директор сообщила, что в новом учебном году образовательный процесс в лицее будет осуществляться на русском языке, по российской образовательной программе и по учебникам издательства РФ".
По данным следствия, российские учебники оккупанты завезли в лицей в начале учебного года.
Отмечается, что следователи СБУ сообщили директору лицея о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях) Уголовного кодекса Украины.
"Кроме основного наказания за такое преступление в виде исправительных работ, ареста или лишения свободы, к виновному лицу будет применено еще и дополнительное наказание – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет", – резюмировали в спецслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.