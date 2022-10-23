В результате обстрела оккупантами Купянского района ранен и госпитализирован 66-летний мужчина – Харьковская ОВА

Об этом в Facebook 23 октября сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Так, в Волчанске в результате обстрелов возник пожар в двух частных домах и на промышленном объекте.
Пострадавших и погибших нет, отметил руководитель ОВА.
"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 66-летний мужчина в Купянском районе", – рассказал Синегубов.
По его словам, в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий.
"За сутки пиротехнические отряды ГСЧС обезвредили 803 взрывоопасных предмета", – подчеркнул Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.