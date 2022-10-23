В результате обстрела оккупантами Купянского района ранен и госпитализирован 66-летний мужчина – Харьковская ОВА

22 октября оккупанты обстреляли Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, отметили в Харьковской ОВА Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Об этом в Facebook 23 октября сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Так, в Волчанске в результате обстрелов возник пожар в двух частных домах и на промышленном объекте.

Пострадавших и погибших нет, отметил руководитель ОВА.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 66-летний мужчина в Купянском районе", – рассказал Синегубов.

По его словам, в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий.

"За сутки пиротехнические отряды ГСЧС обезвредили 803 взрывоопасных предмета", – подчеркнул Синегубов.

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