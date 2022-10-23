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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Купянского района ранен и госпитализирован 66-летний мужчина – Харьковская ОВА

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22 октября оккупанты обстреляли Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, отметили в Харьковской ОВА
22 октября оккупанты обстреляли Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов, отметили в Харьковской ОВА
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

За сутки 22 октября российские оккупанты обстреляли Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.

Об этом в Facebook 23 октября сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Так, в Волчанске в результате обстрелов возник пожар в двух частных домах и на промышленном объекте.

Пострадавших и погибших нет, отметил руководитель ОВА.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 66-летний мужчина в Купянском районе", – рассказал Синегубов.

По его словам, в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий.

"За сутки пиротехнические отряды ГСЧС обезвредили 803 взрывоопасных предмета", – подчеркнул Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/pfbid0nZA4J63kaWRA1gBknvNptCC4h7rgaUVSVMjJoUcAqRX6GEx24qN1rtowdqwfdEgXl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Харьковская область, Чугуев, Харьковская ОГА, госпиталь, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, пострадавшие, разминирование, Олег Синегубов, мужчины, российские оккупанты
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