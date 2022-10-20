ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Французские эксперты определили оружие, из которого расстреляли эвакуировавшихся из Купянска – прокуратура

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Расстрелянную колонну обнаружили 1 октября
Расстрелянную колонну обнаружили 1 октября
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegrаm

Колонна машин, на которых мирные жители пытались эвакуироваться из Купянска Харьковской области, была расстреляна из тяжелой военной техники, которая находится на вооружении России. Об этом 20 октября сообщил на брифинге прокурор региона Александр Фильчаков, сообщает "Интерфакс-Украина".

16 из 26 тел погибших и две из шести машин осмотрели французские эксперты, отметил он.

"На кузовах обнаружены части фугасных снарядов [калибра] 30 мм и 45 мм. Согласно выводам наших французских коллег, они принадлежат военным пушкам, расположенным на тяжелой военной технике БМП-2 и [боевой разведывательной машине] БРМ-3К "Рысь". Эти машины находятся на вооружении армии РФ", – сказал Фильчаков.

Он подчеркнул, что металлические остатки снарядов были обнаружены во всех 16 осмотренных телах.

По словам прокурора, в уголовном производстве по факту расстрела колонны назначено 27 судебно-медицинских и восемь судебных молекулярно-генетических экспертиз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Колонну мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться, обстреляли утром 25 сентября между селами Куриловка и Песчаное в пригороде Купянска. Место гибели обнаружили 1 октября.

Были расстреляны шесть легковых автомобилей и "Газель". По данным СБУ, это сделали российские военные. В числе погибших – 13 детей и беременная женщина. Нескольким людям удалось спастись, они дают показания следователям, отмечали в СБУ. Всего были убиты минимум 26 человек.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что люди, которые погибли при расстреле колонны, заплатили за эвакуацию по 6 тыс. грн. Он сообщил, что, по предварительным данным, мужчину, который организовал эвакуацию, расстреляли на следующий день.

Спецслужба расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, Франция, убийство, война, эвакуация, экспертиза, Купянск, обстрелы, война России против Украины, погибшие, брифинг, российские военные, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
Зеленская: Как война влияет на любовь? Мы разделены. Очень незначительное количество времени можем видеться
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
  "В королевской семье настоящий кризис". Вышел официальный трейлер пятого сезона сериала "Корона". Видео
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
Люк Скайуокер собрал для Украины деньги на 500 дронов
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Эта ерунда продолжается достаточно долго". Кот Ларри отреагировал на отставку Трасс
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
"Может ли этот человек быть серьезным? Нет". Мама Верки Сердючки, актриса Белоконь показала прогулку за границей
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
  Названы страны, которые примут участие в "Евровидении 2023"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
Как сейчас выглядит 70-летняя звезда сериала "Богатые тоже плачут"
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
Бывший Спирс отметил 10 лет в браке с другой
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
"Чтоб ты сдох. Аминь". Сердючка в Кракове спела свои хиты, много шутила и исполнила известную кричалку о Путине. Видео
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Российская актриса Большова сбила насмерть человека
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
Две недели в коме. Звезда сериала "Друзья" признался, что чуть не умер от наркотиков
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
Роднянский объяснил, почему уверен в победе Украины против российского агрессора
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (444376)
2
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (315735)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (230221)
4
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (220825)
5
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (109066)
6
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото (90904)
7
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (88018)
8
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (84447)
 
 
 
 