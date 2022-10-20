Французские эксперты определили оружие, из которого расстреляли эвакуировавшихся из Купянска – прокуратура

16 из 26 тел погибших и две из шести машин осмотрели французские эксперты, отметил он.
"На кузовах обнаружены части фугасных снарядов [калибра] 30 мм и 45 мм. Согласно выводам наших французских коллег, они принадлежат военным пушкам, расположенным на тяжелой военной технике БМП-2 и [боевой разведывательной машине] БРМ-3К "Рысь". Эти машины находятся на вооружении армии РФ", – сказал Фильчаков.
Он подчеркнул, что металлические остатки снарядов были обнаружены во всех 16 осмотренных телах.
По словам прокурора, в уголовном производстве по факту расстрела колонны назначено 27 судебно-медицинских и восемь судебных молекулярно-генетических экспертиз.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Колонну мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться, обстреляли утром 25 сентября между селами Куриловка и Песчаное в пригороде Купянска. Место гибели обнаружили 1 октября.
Были расстреляны шесть легковых автомобилей и "Газель". По данным СБУ, это сделали российские военные. В числе погибших – 13 детей и беременная женщина. Нескольким людям удалось спастись, они дают показания следователям, отмечали в СБУ. Всего были убиты минимум 26 человек.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что люди, которые погибли при расстреле колонны, заплатили за эвакуацию по 6 тыс. грн. Он сообщил, что, по предварительным данным, мужчину, который организовал эвакуацию, расстреляли на следующий день.
Спецслужба расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.