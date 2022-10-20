Французские эксперты определили оружие, из которого расстреляли эвакуировавшихся из Купянска – прокуратура

16 из 26 тел погибших и две из шести машин осмотрели французские эксперты, отметил он.

"На кузовах обнаружены части фугасных снарядов [калибра] 30 мм и 45 мм. Согласно выводам наших французских коллег, они принадлежат военным пушкам, расположенным на тяжелой военной технике БМП-2 и [боевой разведывательной машине] БРМ-3К "Рысь". Эти машины находятся на вооружении армии РФ", – сказал Фильчаков.

Он подчеркнул, что металлические остатки снарядов были обнаружены во всех 16 осмотренных телах.

По словам прокурора, в уголовном производстве по факту расстрела колонны назначено 27 судебно-медицинских и восемь судебных молекулярно-генетических экспертиз.

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