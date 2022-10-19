Двоих детей, выживших во время расстрела колонны под Купянском, удалось вернуть домой. Еще двое остаются в руках оккупантов

Дети вместе с родителями 25 сентября эвакуировались из Купянска-Узлового. Во время расстрела колонны их мать погибла, а отец пропал без вести.

Бабушка Полины и Миши решила, что они могут быть в селе Песчаное на админгранице с Луганской областью – это за 40 км от места расстрела колонны. После того как в СМИ вышел репортаж о пропавших детях, в редакцию позвонила женщина, подтвердившая, что они в Песчаном. Их, а также еще несколько взрослых спас брат звонившей, Андрей.

Кроме Миши и Полины, мужчина спас еще 12-летнюю Марину – это сводная сестра Миши. Девочка была тяжело ранена, и Андрей отправил ее в больницу. Но тогда регион еще бым, бравшим у него интервью, он сказал, что его мать погибла. 19-летний дядя мальчика, ехавший вместе с ним, скончался в лесополосе от травм – его тело нашли недавно, он стал 26-й жертвой атаки на колонну. Парень оказался в лесополосе, пытаясь вместе с другими выжившими добраться до больницы.

У Павлика остался жив только отец, но он пока не может забрать сына из Луганска, потому что нужно разрешение на выезд за границу. А боевики "ЛНР" сказали, что отдадут ребенка только отцу. К тому же они пригрозили, что если никакие родные не появятся, то оформят опеку над ребенком. Также они предлагали оформить мальчику российское гражданство, но отец категорически отказался. Сейчас с Павликом находятся бабушки, так что в чужую семью ребенок попасть не должен.

Миша и пятилетняя Полина сейчас проживают в Купянске и Купянске-Узловом, их будут воспитывать бабушки.