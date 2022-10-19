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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двоих детей, выживших во время расстрела колонны под Купянском, удалось вернуть домой. Еще двое остаются в руках оккупантов

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Атака на колонну произошла 25 сентября
Атака на колонну произошла 25 сентября
Фото: khar.gp.gov.ua

Двух малолетних детей – пятилетнюю Полину и годовалого Мишу, – которые выжили во время расстрела колонны вблизи Купянска Харьковской области, удалось вернуть домой. Об этом говорится в сюжете канала ICTV от 18 октября, а также в посте журналистки канала Татьяны Доцяк.

Дети вместе с родителями 25 сентября эвакуировались из Купянска-Узлового. Во время расстрела колонны их мать погибла, а отец пропал без вести.

Бабушка Полины и Миши решила, что они могут быть в селе Песчаное на админгранице с Луганской областью – это за 40 км от места расстрела колонны. После того как в СМИ вышел репортаж о пропавших детях, в редакцию позвонила женщина, подтвердившая, что они в Песчаном. Их, а также еще несколько взрослых спас брат звонившей, Андрей.

Кроме Миши и Полины, мужчина спас еще 12-летнюю Марину – это сводная сестра Миши. Девочка была тяжело ранена, и Андрей отправил ее в больницу. Но тогда регион еще бым, бравшим у него интервью, он сказал, что его мать погибла. 19-летний дядя мальчика, ехавший вместе с ним, скончался в лесополосе от травм – его тело нашли недавно, он стал 26-й жертвой атаки на колонну. Парень оказался в лесополосе, пытаясь вместе с другими выжившими добраться до больницы.

У Павлика остался жив только отец, но он пока не может забрать сына из Луганска, потому что нужно разрешение на выезд за границу. А боевики "ЛНР" сказали, что отдадут ребенка только отцу. К тому же они пригрозили, что если никакие родные не появятся, то оформят опеку над ребенком. Также они предлагали оформить мальчику российское гражданство, но отец категорически отказался. Сейчас с Павликом находятся бабушки, так что в чужую семью ребенок попасть не должен.

Миша и пятилетняя Полина сейчас проживают в Купянске и Купянске-Узловом, их будут воспитывать бабушки. 

https://www.facebook.com/tetyana.dotsyak/posts/pfbid0267eXiksKWnen3rV8mqApZDD69W1tnwtjY476iwp9p7SYMvDMG5XQkJv6t2VV6DHWl

Контекст:

Колонну людей, пытавшихся эвакуироваться, обстреляли утром 25 сентября между селами Куриловка и Песчаное. Ее остатки обнаружили 1 октября.

Российская диверсионно-разведывательная группа из стрелкового оружия расстреляла шесть легковых автомобилей и "Газель". По данным СБУ, в числе погибших – 13 детей и беременная женщина. Нескольким людям удалось спастись, они дают показания следователям, отметили в СБУ. Всего были убиты минимум 26 человек.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что люди, которые погибли при расстреле колонны, заплатили за эвакуацию по 6 тыс. грн. Он сообщил, что, по предварительным данным, мужчину, который организовал эвакуацию, расстреляли на следующий день.

Спецслужба расследует это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: убийство, война, Харьковская область, дети, Купянск, обстрелы, война России против Украины
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