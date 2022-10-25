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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 24 октября обстреливали Харьковскую область, по Купянску ударили С-300 – ОВА

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В результате очередных российских обстрелов в Харьковской области есть раненые
В результате очередных российских обстрелов в Харьковской области есть раненые
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

24 октября россияне обстреливали города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области. Об этом 25 октября сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Купянске в результате ракетного удара, нанесенного, по предварительным данным, ракетами С-300, повреждено административное здание.

В Золочевской общине Богодуховского района с ранением госпитализирован 36-летний тракторист. В Купянском районе госпитализированы три человека, получившие ранения накануне.

В Двуреченской общине поврежден жилой дом, произошел пожар. Без пострадавших.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.

Теги: Харьковская область, раненые, Купянск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, Олег Синегубов
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