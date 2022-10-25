Оккупанты 24 октября обстреливали Харьковскую область, по Купянску ударили С-300 – ОВА

В Купянске в результате ракетного удара, нанесенного, по предварительным данным, ракетами С-300, повреждено административное здание.

В Золочевской общине Богодуховского района с ранением госпитализирован 36-летний тракторист. В Купянском районе госпитализированы три человека, получившие ранения накануне.

В Двуреченской общине поврежден жилой дом, произошел пожар. Без пострадавших.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня полномасштабной войны.