В Харьковской области эксгумировали тело 10-летней девочки, погибшей от российских обстрелов – прокуратура

Ребенка похоронили на территории домовладения, а позже перепохоронили на кладбище Фото: khar.gp.gov.ua

По данным следствия, девочка и ее 58-летняя бабушка были ранены во время российского обстрела 25 февраля. Ребенок получил ранение грудной клетки.

"Ее бабушка и дедушка, пытаясь спасти жизнь внучки, на автомобиле отвезли ребенка в больницу в Чугуеве. Однако российские убийцы не дали этого сделать – по дороге в медучреждение машина попала под повторный обстрел из России. Девочка была ранена в голову, она погибла", – говорится в сообщении.

Ребенка похоронили на территории домовладения, а позже перепохоронили на кладбище.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством). Тело направили на экспертизу.

По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля от российской агрессии в Украине погибло 430 детей, более 820 получили ранения.