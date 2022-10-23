В Харьковской области эксгумировали тело 10-летней девочки, погибшей от российских обстрелов – прокуратура

По данным следствия, девочка и ее 58-летняя бабушка были ранены во время российского обстрела 25 февраля. Ребенок получил ранение грудной клетки.
"Ее бабушка и дедушка, пытаясь спасти жизнь внучки, на автомобиле отвезли ребенка в больницу в Чугуеве. Однако российские убийцы не дали этого сделать – по дороге в медучреждение машина попала под повторный обстрел из России. Девочка была ранена в голову, она погибла", – говорится в сообщении.
Ребенка похоронили на территории домовладения, а позже перепохоронили на кладбище.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством). Тело направили на экспертизу.
По данным Офиса генпрокурора, с 24 февраля от российской агрессии в Украине погибло 430 детей, более 820 получили ранения.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные. С начала войны в Харьковской области погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 – дети, рассказали в прокуратуре 20 октября.