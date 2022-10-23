После начала деоккупации в Харьковской области зарегистрировали 1916 военных преступлений – полиция

Об этом сообщается в Facebook полиции Харьковской области 23 октября.

Отмечается, что всего был изъят 24 141 взрывоопасный предмет, уничтожено – 2556.

"Следственными подразделениями Национальной полиции Украины осуществляются мероприятия по регистрации военных преступлений в освобожденных населенных пунктах. Всего с начала деоккупационных мероприятий зарегистрировано 1916 военных преступлений, из которых больше всего – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны. – "ГОРДОН") – 1687, по ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность. – "ГОРДОН") – 194 и другие", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные. С начала войны в Харьковской области погибло не менее 1,5 тыс. мирных жителей, из них 76 – дети, рассказали в прокуратуре 20 октября.